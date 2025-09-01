Alunos transformam plásticos recolhidos no bairro da escola no AC em sacolas sustentáveis







Projeto Squad: Alunos fabricam ecobags e sacolas a partir de materiais biodegradáveis

Estudantes da Escola Reinaldo Pereira da Silva, em Rio Branco, criaram um projeto para fazer ecobags, as sacolas sustentáveis, com o plástico reconhidos no bairro do colégio. A ideia nasceu em sala de aula e ajuda a reduzir o uso de plástico no bairro Rosalinda.

A ideia surgiu por causa de um problema perto da escola. O plástico jogado de forma errada se acumula no igarapé e nas ruas. Quando chove, o lixo se espalha e causa ainda mais transtornos no bairro.

📲 Baixe o app do g1 para ver notícias do AC em tempo real e de graça

Além da produção das sacolas, os estudantes decidiram fazer um vídeo para apresentar o problema e a solução pensada pela turma. (Veja o vídeo acima)

No vídeo, um aluno interpreta um idoso que conta ter sido atingido por uma enxurrada no igarapé da região. Ele diz que foi diagnosticado com microplásticos no coração. A produção dos estudantes quer alertar a comunidade sobre os perigos de jogar lixo no lugar errado

LEIA MAIS:

Jovem de 18 anos transforma projeto de ensino médio em microempresa no AC: ‘Educação mudou a minha vida’

Pesquisadores do Ifac criam curativo feito com bambu amazônico: ‘100% biodegradável’

Foguete lançado à altura de prédio de 60 andares dá vitória a estudantes do AC em olimpíada: ‘Experiência incrível’

O professor Rafael Queiroz, que orienta o projeto, contou que a ideia surgiu no começo do ano letivo. Com o tempo, evoluiu e passou a fazer parte de espaços de pesquisa e inovação.

“Esse projeto começou na sala de aula e agora está inscrito em editais de inovação e pesquisa. Já participamos da Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, vamos participar do Viver Ciência e vamos concorrer no Desafio Liga Jovem, do Sebrae, que apoia pesquisa e inovação no contexto da educação básica”, relatou.

As ecobags feitas pelos alunos se decompõem mais rápido que o plástico comum, que pode levar até 20 anos para desaparecer na natureza. A ideia é diminuir o lixo que entope os bueiros e suja o bairro perto da escola.

Projeto Squad: estudantes da escola Rosa Linda em Rio Branco criam sacolas biodegradáveis

Reprodução/Rede Amazônica

Conscientização

Os alunos dizem que o sucesso do projeto também depende da mudança de atitude dos moradores do bairro.

Kauã Cavalcante, por exemplo, conta que a proposta vai além da confecção das sacolas. ”Eu vejo uma oportunidade de mudar nosso pensamento sobre o plástico. É um problema que a gente vê todo dia, mas muitos não prestam atenção e continuam jogando lixo no chão”, disse.

Um dos objetivos do projeto é mostrar os problemas causados pelo plástico e incentivar o uso de soluções sustentáveis. A ideia é ajudar também na limpeza das ruas e do igarapé.

A escola também espera que isso aproxime os alunos da realidade do bairro e motive mais estudantes a participar.

”Ver o empenho deles já é uma satisfação enorme. Se conseguirmos plantar uma sementinha de que a educação pode transformar a realidade em que vivem, isso já representa uma conquista importante”, concluiu o professor.

VÍDEOS: g1







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...