Ambulância se choca contra animal solto na BR 317 durante a noite

Um acidente envolvendo uma ambulância que retornava para o município de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre, por pouco não registrava mais uma tragédia. Segundo foi passado, o incidente ocorreu por volta das 23 horas desta sexta-feira, dia 7.

Depois de mais uma viagem para levar pacientes até a Capital, os condutores retornavam tranquilamente quando foram surpreendidos por uma vaca que ficou na frente da ambulância.

O impacto foi inevitável e deixou o animal bastante ferido caído fora da estrada. A frente do veículo ficou danificada e os ocupantes nada sofreram. Não foi relatado se autoridades policiais foram acionados no local.

O jornal oaltoacre.com tentou falar com o setor responsável com os veículos do SAMU, se não iria afetar os transportes de pacientes para a Capital. Também não possível saber se o animal foi sacrificado, ou se seria tratado.