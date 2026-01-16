Ampliação do CRAS em Cruzeiro do Sul é viabilizada com recurso garantido por Alan Rick

O trabalho do senador Alan Rick (Republicanos) resulta em mais um avanço concreto para a população de Cruzeiro do Sul. A Prefeitura assinou, na manhã desta quinta-feira (15), a Ordem de Serviço para a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, obra viabilizada com recurso garantido pelo senador, no valor de R$ 694.285,00.

A ampliação vai dobrar a capacidade de atendimento da unidade, permitindo o acompanhamento de cerca de 1.000 novas famílias por ano, além de garantir melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento mais eficiente à população em situação de vulnerabilidade social.

Representando o senador Alan Rick no ato, o engenheiro agrônomo Genilson Maia destacou que a obra é resultado de um mandato atuante e de uma parceria institucional que gera resultados concretos.

“Mais uma ação do mandato do senador Alan Rick aqui em Cruzeiro do Sul. É uma parceria de muitos resultados com a gestão do prefeito Zequinha Lima. Uma obra que vai beneficiar milhares de famílias, melhorar a qualidade de vida nos atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade social e também garantir melhores condições de trabalho aos servidores”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu ao senador pelo comprometimento com a população de Cruzeiro do Sul.

“O senador Alan Rick tem nos ajudado muito e seguirá ajudando, porque ainda temos várias obras para tirar do papel com recursos garantidos por ele. Uma delas é a revitalização do Mercado do Agricultor, cujo processo de licitação já foi finalizado, com edital aberto no valor de quase R$ 800 mil. É uma obra que vai mudar a realidade daquele espaço tão conhecido e frequentado pela população. Mas, hoje, é dia de celebrar o início de mais essa obra que fortalece a cidade e melhora a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Milca Santos, também ressaltou o papel decisivo do senador na viabilização do investimento.

“Queremos agradecer ao senador Alan Rick pela alocação desta emenda de quase R$ 700 mil. A ampliação e reforma do CRAS vão trazer mais qualidade, mais eficiência e melhores condições para atender um público maior em Cruzeiro do Sul”, afirmou.

O coordenador do CRAS, Caio Farias, ressaltou a importância do início da obra para o fortalecimento do serviço.

“É um dia muito importante para a assistência social e, especialmente, para o CRAS. A ordem de serviço de ampliação e reforma do prédio antigo vai resultar em uma melhoria significativa no atendimento à nossa população”, destacou.

Curtir isso: Curtir Carregando...