Antônia Sales vota pela derrubada de projeto que visava aumentar o ICMS da luz e gasolina

A deputada estadual Antônia Sales (MDB) votou contrário ao aumento do ICMS da luz e do combustível proposto pelo governo do Estado. A matéria foi rejeitada por 12 votos a 7. Antonia Sales disse ser contrária à matéria, sobretudo, porque atinge principalmente os mais pobres.

Além do reajuste do ICMS da gasolina e da energia elétrica, o reajuste também recai sobre insumos como o chumbo, cartuchos e espoletas, atingindo diretamente a população que reside na zona rural e usa estes artefatos para a sobrevivência na floresta.

“Não posso votar favorável a uma matéria que atinge diretamente os mais pobres. Não podemos permitir mais carestia para o nosso povo. Estou do lado do povo sempre”, disse Antônia Sales ao unir-se ao voto de deputados como Edvaldo Magalhães, Daniel Zen, Jenilson Leite.

Mais cedo, durante a sessão, a parlamentar ficou emocionada ao falar da filha Jéssica Sales, que não conseguiu a reeleição para a Câmara dos Deputados. Jéssica enfrentou um câncer de mama, alcançando a cura este ano.

“Eu me emociono porque faço dupla com minha filha, e na próxima legislatura vou ficar longe dela por conta de injustiças. A força dela se une a minha e por este motivo, vou continuar defendendo o povo do Acre. Farei isso por ela e por mim. Eu sei que não posso muito sem ela, mas vou fazer o meu melhor. Podem esperar uma deputada combatente, porque a verdade sempre sairá de mim”, afirmou.

A emedebista também chamou a atenção dos órgãos fiscalizadores nas eleições, destacando que a voz do povo diz que ocorreram muitas listinhas que gerou a compra de votos. “Se a polícia investigasse um pouco mais afundo, muitos não aguentariam as três casas sendo investigadas”, disse a parlamentar.

