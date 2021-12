Aos prantos, jovem do cadastro de reserva da PC completa 10 dias acorrentado em frente ao Palácio

O estudante acreano Jorge Oleans, de 24 anos, que é membro do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, está há 10 dias acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco, em forma de protesto contra o Governo do Estado

Oleans diz que só sairá do local quando o governador Gladson Cameli convocar o restante do grupo para o curso de formação. No mês passado, o chefe do executivo chamou apenas 17 candidatos – o que gerou revolta entre os concurseiros.

Por várias vezes visto chorando, o jovem foi atendido pelo médico e deputado Jenilson Leite, nesta quinta-feira (9). De acordo com o especialista, a pressão arterial de Jorge estava alta e os seus pés estavam inchados.

O manifestante também foi à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhado de seus pares, no intuito de obter o apoio dos parlamentares.

O governador Gladson Cameli já disse ao ContilNet, em entrevista exclusiva, que “o assunto está encerrado”. Nesta quinta, Cameli empossou 65 aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

