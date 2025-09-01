Apagão deixa 18 cidades do Acre sem energia elétrica neste domingo (31)







Apagão deixa 18 cidades do Acre sem luz neste domingo (31)

Dezoito cidades do Acre ficaram sem energia elétrica neste domingo (31) durante um apagão registrado no período da tarde. Em Rio Branco, uma das regiões afetadas, a luz apagou durante um forte temporal, que deixou estragos alguns bairros.

No bairro Isaura Parente, por exemplo, a moradora de um condomínio ficou presa por cerca de 30 minutos no elevador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, contudo, a luz já tinha voltado quando a equipe chegou e a mulher retirada do elevador.

Em nota, a Energisa informou que ‘problema no Sistema Interligado Nacional (SIN), sem relação com a concessionária, provocou a interrupção do fornecimento de energia no Acre’. O serviço foi normalizado por volta das 14h34 deste domingo.

“A causa da interrupção ainda não foi informada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)”, destaca a nota.

Ainda conforme a concessionária, apenas os municípios de Jordão, Santa Rosa, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que são atendidos por usinas térmicas, não foram afetados.

Semáforos ficaram desligados durante apagão neste domingo (31) em Rio Branco

Apagões no início do ano

Em fevereiro, dois apagões deixaram cinco cidades e mais de 63 mil pessoas energia elétrica no Acre. Os incidentes foram causados, segundo a Energisa, por falhas nas redes transmissoras de energia.

Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima foram as cidades afetadas. A primeira interrupção ocorreu 2h24 entre 3h40 de 17 de fevereiro, já a segunda ocorreu entre 18h22 e 19h32.

Nota na íntegra da Energisa

A Energisa informa que um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN), sem relação com a Concessionária, provocou a interrupção do fornecimento de energia no Acre na tarde deste domingo, 31/08.

A causa da interrupção ainda não foi informada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Por volta das 14h34, ο ONS autorizou o restabelecimento do fornecimento que está sendo feito de forma gradativa.

Energisa

