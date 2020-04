Aplicativo MAIS DELIVERY se torna forte aliado de empresas em Brasiléia e Epitaciolândia.

O Aplicativo de entrega lançado nas duas cidades, estimulou as vendas de restaurantes, lanchonetes e marmitarias de Brasiléia e Epitaciolândia.

Contando com uma plataforna de vendas online e com uma equipe de entregadores disponíveis aos parceiros do aplicativo, os clientes fazem suas compras do conforto de suas casas e recebem o seu produto com muita rapidez na entrega.

“Estamos tomando todos os cuidados necessarios para dar segurança aos nossos entregadores e clientes, o momento é de muita tensão, mas estamos aqui pra ajudar nossos parceiros a vender mais.”

A plataforma visa reduzir tambem os custos com entrega que o comerciante teria caso fosse contratar entregadores.

“Fazemos todo o trabalho da entrega o comerciante so precisa se preocupar em vender.”

O aplicativo possui em seu leque de opções, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, doces e salgados, farmacia, pra trazer ainda mais comodidade aos usuarios do aplicativo.

