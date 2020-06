Após aumento de casos em Cobija, governo realiza visitas nas casas e distribui kits para tratamento

Com um aumento assustador de casos de infectados na capital boliviana do estado de Pando – Cobija, o governo através da secretaria de saúde, iniciou um novo plano de trabalho, onde tem como alvo, frear o crescimento de infectados.

O plano será entregar os kits para o tratamento das pessoas infectadas para que cuidem em sua própria casa. Como foi anunciado dias atrás, o governo de Pando adquiriu milhares desses remédios a base de cloroquina e outros, onde as pessoas receberão para que evitem dessas pessoas precisem de um tratamento intensivo.

As brigadas iniciou o trabalho de visita os bairros nesta segunda-feira, dia 15, onde estão o maior número de infectados. O primeiro caso registrado em Cobija foi registrado no dia 18 de março, importado de La Paz por via área e por 38 dias, tiveram registro de apenas um caso. Em menos de um mês, os casos saltaram para 286.

As autoridades culpam pessoas da cidade que também ajudaram na propagação, praticando contrabando de mercadorias do lado brasileiro. O contágio também em outras localidades como Gonzalo Moreno, Bella Flor, Porvir, Filadélfia e Bolpebra.

Segundo foi informado, serão cerca de 200 pessoas realizando essas visitas para identificar quem está com os sintomas e iniciar o tratamento. A secretaria de saúde de Pando estará distribuindo equipamentos de biossegurança às equipes que estarão realizando essa visitas nas residências.

