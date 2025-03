Após denúncia, Jarude é impedido de entrar na área da piscina do Armando Nogueira

ASSESSORIA

Uma das principais funções de um deputado estadual é fiscalizar o poder executivo. Uma pesquisa rápida na internet é suficiente para entender isso. No entanto, parece que esse entendimento não é compartilhado pela coordenação da piscina pública ao lado da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco. Nesta segunda-feira (10), o deputado Emerson Jarude (NOVO) foi barrado ao tentar acessar a área da piscina.

O parlamentar chegou à escola por volta das 9 horas da manhã para entregar equipamentos esportivos aos alunos, no valor de R$20 mil. Ao tentar entrar na área da piscina, onde militares do Corpo de Bombeiros treinavam, apenas para cumprimentá-los, foi informado de que sua entrada estava proibida.

A vigilante explicou que a coordenadora, que não estava no local, era a única pessoa com a chave do portão trancado. Ela disse ainda que o portão seria aberto apenas ao meio-dia, quando terminaria o treino dos militares. Até lá, ninguém poderia entrar ou sair. Quando Jarude tentou falar com a responsável, foi informado de que ela não havia autorizado passar seu telefone.

“Em vez de resolverem o que estava quebrado, me proíbem de entrar”, comentou o deputado, referindo-se à fiscalização que havia feito recentemente, apontando problemas estruturais na piscina, dias após uma revitalização que custou mais de R$ 300 mil aos cofres públicos.

A vigilante ainda alegou que os militares não queriam ser incomodados. Essa informação causou estranheza até mesmo no comandante, que fez questão de cumprimentar Jarude pela grade e ficou surpreso ao saber que o grupo estava trancado. “E olha que eu nem vim fiscalizar, queria só falar com um amigo”, disse o deputado.

Poucos minutos após a saída de Jarude, a equipe flagrou a mesma vigilante, que havia dito não ter a chave, abrindo o portão que dá acesso à área da piscina.

