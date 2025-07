Após dias foragido, acusado de atropelar e matar Juliana Chaar é preso no Acre; carro também é encontrado

Ac24h

A família da assessora jurídica Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, que foi atropelada e morta em frente uma casa noturna no dia 21 de junho, em Rio Branco, foi notificada na manhã desta terça-feira (15) que o motorista apontado como responsável pelo atropelamento, identificado como Diego Luiz Góis Passos, foi preso e será encaminhado ao complexo penitenciário da capital.

De acordo com o advogado da família, Vandré Prado, as informações são ainda não foram detalhadas, mas sabe-se que Diego Luiz, que estava foragido desde junho, foi preso em área rural e está sendo transportando por uma guarnição do Grupo Especial de Operações em Fronteiras – GEFRON.

A prisão de Diego acontece 3 dias depois que uma ação conjunta das equipes da CORE, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Ciopaer resultou na prisão do Luiz Fernando (cunhado) e Mariângela Passos (prima) de Diego. A operação aconteceu no ramal do Espinhara na comunidade Boa Água, localizada dentro da Reserva Extrativista do Antimary, no município de Bujari (AC).

Na ocasião, moradores da comunidade que possuem acesso à internet via Starlink teriam alertado a movimentação policial em grupos de mensagens, o que possibilitou que o foragido escapasse antes da chegada das equipes. Durante as buscas, foram localizadas armas de fogo em uma residência. Na casa da prima de Diego, os policiais encontraram uma espingarda registrada em nome do esposo dela. Já na área externa da mesma propriedade, foram apreendidas uma pistola Glock e um revólver calibre 38, ambos municiados.

O carro utilizado para atropelar a assessora jurídica Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, em frente uma casa noturna no dia 21 de junho, em Rio Branco, foi encontrado pela polícia na tarde desta terça-feira (15) depois que o motorista apontado como responsável pelo atropelamento, identificado como Diego Luiz Góis Passos, foi preso no início do dia. A perícia está sendo realizada no veículo e nele, já foi encontrada uma pistola.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre – SEJUSP, a camionete modelo Hilux de placa NAB4H35 foi encontrada pela polícia no ramal do Brindeiro, na região da Vila Acre, segundo distrito da capital. O carro ainda guarda marcas do atropelamento, como danos no farol dianteiro direito e no para-choque.