Artesãos do Acre se destacam no 15º Salão do Artesanato mostrando potencial de produtos feitos na Amazônia

Artesãos do Acre participam, nesta semana, do 15º Salão do Artesanato que reúne representantes de todos os Estados. Ao todo, são 500 artesãos de todo o país que estão reunidos em Brasília. O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) esteve no evento para prestigiar o stand dos acreanos e reafirmar seu apoio à categoria, ao trabalho da economia solidária, que presta suporte aos artesãos.

“Nosso Estado está muito bem representado por esses dez artesãos que trouxeram à capital federal produtos de qualidade e diferenciados, como, por exemplo, as biojoias que utilizam sementes da nossa Amazônia na sua confecção, temos os calçados feitos a partir de látex, as bolsas, quadros, caixas e biojoias de marchetaria, os móveis feitos de madeira de descarte e as cerâmicas feitas de barro, que passam por um processo cuidadoso e depois viram peças exclusivas. São produtos únicos, muito bonitos, de qualidade e que chamam a atenção de quem está na feira”, afirmou o deputado.

Leo de Brito frisou que os poderes Executivo e Legislativo têm que assegurar políticas para estimular o incentivo ao artesanato e dar oportunidades para que os artesãos tenham visibilidade para aumentar sua renda, fazer bons negócios.

“Recebi parte da equipe em meu gabinete e reiterei meu total apoio a esses homens e mulheres que, por meio de seus trabalhos, levam o nome do Acre ao mundo e com seus trabalhos tiram seu sustento”, declarou o parlamentar.

Marcia Lima, artesã que produz biojoias, enfatizou que o Acre é sempre bem-vindo em todas as feiras que participa. Segundo ela, aonde vão, levam a cultura acreana, a recepção calorosa, típica do povo do Acre.

“A visita do deputado Leo alegrou muito todos nós. Valida a importância desse trabalho que realizamos e até fez atrair mais pessoas ao nosso espaço na feira. Só temos a agradecer porque Leo nos apoiou, por meio da economia solidária, presta apoio nos movimentos sociais dos empreendedores e os artesãos não ficam de fora desse suporte que ele oferece. Tivemos uma boa conversa com Leo, em seu gabinete, para fortalecer esse incentivo que o deputado nos presta”, disse Marcia Lima.

José Rodrigues, mais conhecido como Doutor da Borracha, que produz calçados feitos de látex, revelou que se sente orgulhoso de estar representando os seringueiros do Estado nas feiras de artesanato que tem participado.

“Estou em Brasília, participando de uma edição do salão, pela terceira vez. Fico orgulhoso porque poucas pessoas têm oportunidade de estar num evento como esse. Eu, como seringueiro, estar em outro estado tendo essa oportunidade de mostrar nosso trabalho e ter mais clientes“, afirmou o Doutor da Borracha.

A décima quinta edição do Salão do Artesanato iniciou dia 4 de maio e encerra neste domingo, 8 de maio. O evento deste ano tem o tema Raízes Brasileiras e ocorre na Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping, localizado no Setor Comercial Sul, em Brasília.

