Policial

Atuação da Polícia Civil do Acre resulta em condenação de idoso a mais de 70 anos de prisão por estupro de vulnerável em Epitaciolândia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 3, 2026


O trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral e da Delegacia de Polícia de Epitaciolândia, foi decisivo para a condenação de um idoso a 70 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro irmãs bolivianas. As vítimas tinham entre 11 e 12 anos à época dos abusos. A sentença, proferida pela Vara Única da Comarca de Epitaciolândia e divulgada nesta segunda-feira (29), também determinou o pagamento de R$ 60 mil em custas processuais.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontaram que os crimes ocorreram de forma reiterada entre os anos de 2021 e dezembro de 2023. O acusado se aproveitava da situação de vulnerabilidade econômica e social das vítimas, realizando pagamentos à mãe das crianças e oferecendo presentes às meninas para atraí-las até seu apartamento, onde praticava os abusos sexuais.

Durante a apuração, os policiais civis colheram depoimentos detalhados das vítimas, que relataram toques íntimos recorrentes, exibição de vídeos pornográficos e sucessivas violências sexuais. As declarações foram corroboradas por laudos médicos e demais provas técnicas reunidas ao longo da investigação, que sustentaram a denúncia apresentada ao Poder Judiciário.

O flagrante ocorreu após ação da Polícia Civil, quando o acusado foi encontrado em seu apartamento na companhia de uma das vítimas. No local, os investigadores apreenderam dinheiro, DVDs infantis, grande quantidade de doces, além de preservativos e lubrificantes, evidenciando a preparação e a habitualidade dos abusos.

Com base no robusto conjunto probatório produzido pela Polícia Civil do Acre, o Juízo da Comarca de Epitaciolândia reconheceu a materialidade e autoria dos crimes, bem como a premeditação das condutas. Na sentença, a magistrada destacou que o réu tinha plena consciência da ilicitude de seus atos e, ainda assim, optou por violar de forma sistemática a dignidade sexual de crianças vulneráveis.

“Esse foi um trabalho extremamente sensível e complexo, conduzido com responsabilidade, técnica e compromisso com a proteção das vítimas. Desde o primeiro momento, nossa prioridade foi garantir a segurança das crianças, reunir provas consistentes e interromper um ciclo de violência que se estendia há anos. A prisão em flagrante e a robustez da investigação refletem o empenho da equipe da Delegacia de Epitaciolândia e o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater com rigor crimes dessa natureza, especialmente quando envolvem crianças e adolescentes. Não há tolerância para esse tipo de crime”, enfatizou o delegado Eustáquio Nomerg, que coordenava a Delegacia de Epitaciolândia à época da prisão.



