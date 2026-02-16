Atuação integrada das forças de Segurança Pública garante tranquilidade nas três primeiras noites de carnaval





De acordo com relatório da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), os números demonstram um cenário de controle, baixo índice de ocorrências graves e presença ostensiva das instituições nas principais cidades onde houve programação oficial nas três primeiras noites do Carnaval.

A atuação integrada das forças de segurança, com planejamento prévio e presença estratégica nos pontos de maior concentração, foi determinante para os resultados positivos.

O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o empenho das equipes e atuação coordenada foram fundamentais para a garantia da segurança.

“O resultado das três primeiras noites demonstra que o planejamento e a integração das nossas forças foram fundamentais. Tivemos mais de 30 mil pessoas participando das festividades, com baixo número de ocorrências e nenhuma situação grave. Isso é fruto do trabalho conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Iapen e dos órgãos de trânsito, que atuaram de forma preventiva e ostensiva para garantir a tranquilidade dos foliões. Nosso objetivo é assegurar que as famílias possam aproveitar o Carnaval com segurança, e os números confirmam que estamos no caminho certo”, disse.

Presença reforçada e respostas rápidas

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) empregou, ao longo das três noites, 832 policiais militares. No período, foram registradas 11 conduções de adultos e quatro de adolescentes, além de ocorrências pontuais como dois casos de porte de arma branca, um de roubo, um de furto e um de tráfico de drogas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre(CBMAC) realizou 19 atendimentos, com o emprego de 26 militares, garantindo suporte pré-hospitalar e ações preventivas nos locais de festa.

Já o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) identificou 14 monitorados não autorizados trabalhando ou circulando nas festas, todos abordados e orientados a deixar os eventos.

As ações integradas de trânsito, envolvendo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) resultaram em 407 abordagens a motociclistas e 335 a ocupantes de automóveis nas três noites.

Foram realizados 669 testes de bafômetro. Desses, 662 apresentaram resultado entre 0,00 e 0,04 mg/l, demonstrando que a grande maioria dos condutores fiscalizados estava regular. Houve ainda cinco flagrantes por embriaguez ao volante e dois por conduzir veículo sem habilitação.

No período, não houve registro de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Foram contabilizados cinco sinistros com vítimas de lesão corporal, totalizando 12 pessoas feridas, além de cinco ocorrências sem vítimas.

The post Atuação integrada das forças de Segurança Pública garante tranquilidade nas três primeiras noites de carnaval appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...