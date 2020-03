Aulas estão suspensas na rede pública e particular em todo o AC a partir desta quarta

Em coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, a prefeita Socorro Neri informou que, a exemplo do governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco também vai decretar situação de emergência.

A medida se dá após a confirmação de três casos confirmados de coronavírus em Rio Branco. Socorro Neri informou que as aulas vão ser suspensas tanto na rede municipal quanto estadual.

“Vão ser suspensas desde a creche até o ensino superior tanto na rede pública quanto na particular”, enfatizou Neri.

Gladson enfatizou que não há uma data para o retorno das aulas: “Estão suspensas até segunda ordem”.

