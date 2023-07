Autoridades federais, estaduais e municipais discutem situações relacionadas aos migrantes nas fronteiras do Acre

Debate reúne poderes federais, estaduais, e municipais – imagem: Jonys David

Autoridades federais, estaduais e municipais se reuniram para debater nesta Quinta-feira, as 9:30 sobre as situações dos migrantes que buscam o Brasil para se refugiar.

De acordo com o relatório de migração, o município de Assis Brasil é o mais afetado em termos de refúgio, as informações constam que o principal ponto em que os refugiados chegam no Brasil fica na ponte que interliga o Brasil ao Peru que fica no referido município.

O debate visa melhorar as condições e a segurança na forma como os migrantes chegam no país além da forma como eles devem se espalhar pelo país evitando acúmulo de imigrantes em um único município, o que pode colapsar a economia municipal.

Entre os principais refugiados está cidadões Venezuelanos que buscam trabalho em outros países devido a crise financeira em que a Venezuela passa no governo considerado como ditadura por não possuir mais um legislativo.

Estiveram presentes no debate o Vice Prefeito de Brasiléia Carlinhos do pelado, o prefeito de Epitáciolandia Sérgio Lopes Anna Paula Mamede – Secretária Nacional de Relações Exteriores, Maurício de Souza Bezerra – General de Brigada do Ministério da Defesa, Márcio Pontes Coronel da FAB – Ministério da Defesa, Luiz Carlos Duque da Silva Coronel do EB – Ministério da Defesa, Elmir Leandro Moreira Xavier Tenente Coronel – Ministério da Defesa, Antônio Carlos da Silva Romeiro Capitão de Corveta – Ministério da Defesa, Alex André Vargem Diretor de Promoção de Direitos Humanos – Ministério dos Direitos Humanos, Clarissa Teixeira Araújo do Carmo – Coordenadora Geral de Promoção de Direitos da Pessoa Migrante, Refugiados e Apátridas Ministério dos Direitos Humanos, Micheline Gomes Campos da Luz – Assessora /SE – Ministério da Saúde, Sheila Santana de Carvalho – Presidente do Comitê Nacional para os

Refugiados – Ministério da Justiça, Luana Maria Guimarães – Coordenadora Geral do Comitê Nacional para os Refugiados – Ministério da Justiça, Augusto de Arruda Botelho Neto – Secretário Nacional de Justiça – Ministério da Justiça, Marinaldo Gomes Rocha Capitão Bombeiro Militar – Força Nacional,

Edmar Gomes Cavalcante Junior – Delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão – Força Nacional, Amanda Cordeiro de Oliveira – Delegada de Polícia Federal – DELEMIG AC, Barbara Pereira Cravos – Analista de Políticas Sociais – Secretaria de Nacional de Assistência Social, Josilene Evangelista Alves de Andrade – Assessora/SE/CC Casa Civil da Presidência da República, Nicolau de Medeiros Faustino – Assessor/SAM/CC Casa Civil da Presidência da República, Wilbert Rivas – Assistente de Projetos da OIM – ONU, Juliana da Silva Serra ACNUR e Sara Angheleddu ACNUR.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp