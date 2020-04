Avião do governo auxilia na entrega de equipamentos e materiais hospitalares no interior do estado

Para auxiliar os municípios, o governo colocou à disposição o avião do Estado para a distribuição de materiais hospitalares, como medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde que estão lidando diretamente no combate à Covid-19.

Nesta quarta-feira, 29, está sendo realizada a segunda entrega dos materiais com o avião do governo. Antes da chegada da pandemia, os insumos eram entregues uma vez por mês na região do Juruá, respeitando um padrão de acordo com a necessidade de cada unidade.

Considerando a atual situação em que o vírus já chegou, acerca de um mês na região do Juruá, essa entrega está sendo feita agora a cada 15 dias, chegando inclusive nas unidades mais distantes, por meio da parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) que está utilizando o Harpia 2, que é o avião do governo do Estado para transportar esses insumos.

“Hoje nós já recebemos dois caminhões com esses materiais, daqui a pouco já pousa em Cruzeiro do Sul também o avião do Estado, trazendo mais insumos que serão levados também para os municípios de Thaumaturgo e Porto Walter, que são os nossos municípios mais isolados do Juruá”, explica a coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está enviando em maior quantidade os materiais médico hospitalares (MMH) que têm desde Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) até seringa, soros, álcool, materiais utilizados na rotina das unidades.

“É importante destacar que, partindo do padrão da unidade, como é entregue duas vezes, estamos mandando até o dobro do que era enviado anteriormente pra garantir o melhor atendimento e também a segurança dos nossos profissionais dentro dessas unidades”, explica a coordenadora de Saúde do Juruá.

A ampliação dos insumos ocorre devido à situação de pandemia da Covid-19, mas esses materiais são utilizados em todos os agravos que são atendidos nas unidades, em situações médicas de modo geral.

A união entre todas as instituições do governo, e principalmente entre as secretarias, como por exemplo, o apoio dado à Secretaria de Saúde e Segurança e também pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem sido de extrema relevância para garantir o êxito nesse trabalho de suma importância para a população acreana.

“Em Cruzeiro do Sul a ligação é feita via terrestre com uso de caminhões, mas para o auxílio chegar nas unidades dos municípios mais isolados é realmente necessária a utilização de aeronaves, que o governo tem colocado diretamente à disposição, então, isso mostra que, graças à parceria com as instituições, nós vamos ter um melhor resultado, buscando o melhor atendimento e claro a contenção da pandemia aqui nessa parcela do estado do Acre”, finaliza Muana Araújo.

Gabinete situacional

A Coordenação da Regional de Saúde do Juruá trabalha em parceria direta com os municípios, com um gabinete de crise onde é feita a avaliação diária junto aos municípios, e, com essa ligação direta, as informações são repassadas imediatamente para o gabinete em Rio Branco, assim como para vigilância do Estado. Verificando assim os casos e as necessidades de cada unidade de saúde do Estado.

