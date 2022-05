Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, confirma apoio à candidatura de Mara Rocha ao Governo

Em Brasília, no início desta tarde desta terça-feira (4), o presidente da executiva nacional do MDB, Baleia Rossi, recebeu o deputado federal Flaviano Melo, presidente da sigla no Acre, acompanhado da deputada federal Mara Rocha e do vice-governador Major Rocha para falar a respeito das eleições que se aproximam.

Em sua fala, Baleia Rossi garantiu amplo apoio à candidatura de Mara para o Governo do Acre. “Tudo que estiver ao alcance dessa presidência podem ter certeza que farei para viabilizar esse projeto” afirmou.

O deputado Flaviano comentou a importância da reunião. “É fundamental esse apoio. Não podia ser diferente”, conclui.

Para a deputada federal Mara Rocha, cada vez que recebe uma fala, um compromisso de apoio ao seu nome para o Governo do Estado, a certeza de que há uma alternativa para o Acre se renova.

“É de reuniões, conversas, união mesmo; que se viabiliza uma candidatura. Aqui me sinto acolhida nas ideias, intenções e projetos. E quem ganha é o Acre” comemora.

O vice-governador Major Rocha também se mostrou satisfeito com o apoio do partido. “São candidaturas que pensam num futuro em que o Acre tenha o protagonismo que o nosso Estado merece, e o MDB enxerga isso”, aponta Rocha.

Reunião da Executiva

Ainda nesta tarde, o deputado Flaviano Melo participou da reunião da Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro que debateu o cenário político que se desenha para as próximas eleições no País.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp