Bloco Rolinhas do Coronel é sucesso após dois anos

O Carnavale edição 2022 trouxe muito mais que alegria, como também a irreverencia dos foliões que gostam de participar do bloco mais antigo na ativa em Brasiléia, o Rolinhas do Coronel, que teve início nos anos 90 do século passado.

Para uns, uma realização e para outros, apenas uma brincadeira de poder pegar um vestido e exagerar na maquiagem, para fazer caras e caretas pelas avenidas e ruas da cidade de Brasiléia.

Com nos anos anteriores, foi um sucesso. A concentração foi na parte alta da cidade e cerca de uma hora depois, terminou na praça Ugo Poli, no centro de Brasiléia. Famílias vão para frente de suas casas para ver o bloco passar, enquanto outras participam.

O retorno da maior festa do Município que recebe turistas de várias cidades do Estado, de Rondônia, Bolívia e Peru, fomentou o comercio da fronteira. A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem agradeceu o apoio do Governo do Acre no evento

