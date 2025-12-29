Boletim enchentes – 28 de dezembro





O Acre enfrenta, em 2025, o período de cheia de seus principais rios, fenômeno sazonal que exige resposta rápida e coordenada do poder público. Diante desse cenário, o Governo do Estado atua de forma integrada com órgãos e instituições direta e indiretamente vinculados à agenda ambiental e à proteção social, executando um plano de contingência com ações dirigidas e articuladas para garantir a segurança das pessoas atingidas, a mitigação de riscos e a pronta assistência às populações vulneráveis.

Para alertar a população e subsidiar instituições em geral com dados relacionados à cheia – informações sobre acolhimento, contatos emergenciais, nível dos rios e chuvas – a Agência de Notícias do Acre, a partir este domingo, 28, passa a divulgar diariamente o Boletim da Enchente. Os dados divulgados neste boletim podem sofrer alterações no decorrer do dia, devido à rapidez com que o evento de cheia acontece.

O governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis presidiram, na última sexta-feira, 26, uma reunião de alinhamento do Gabinete de Crise, na Secretaria de Estado da Casa Civil. O encontro reuniu órgãos estaduais e instituições para tratar do volume de chuvas, rápida subida no nível dos rios, igarapés e execução do Plano de Contingência do Estado do Acre.

Nível dos rios

O Rio Acre na capital ultrapassou a cota de transbordo (14 metros) neste sábado, 27, atingindo 14,17 metros. O Estado está em alerta e intensificou o monitoramento dos rios em todo o território acreano.

Níveis do Rio Acre em metros e seus principais afluentes:



28/12

03,27m – Aldeia dos Patos (elevação)

04,50m – Assis Brasil (declínio)

08,63m – Brasiléia (elevação)

09,48m – Xapuri C. Dolores (estabilização)

10,67m – Xapuri (elevação)

10,26m – Capixaba (elevação)

10,00m – Espalha (elevação)

14,36m – Riozinho do Rola (elevação)

15,04m – Rio Branco (elevação)

09,99m – Porto Acre (elevação)

Acolhimento

Rio Branco

Atendimentos pelo Corpo de Bombeiros:

Bairros atingidos: 17

Ocorrências: 46

Famílias desabrigadas: 32

Pessoas: 140

Famílias desalojadas: 13

Pessoas: 45

Há ainda seis famílias indígenas desabrigadas, um total de ao menos 47 pessoas que estão acolhidas na Escola Estadual Leôncio de Carvalho.

Volume de chuvas

Em Rio Branco choveu, até este domingo, 28, um total de 483mm, sendo que a média esperada era em torno de 265mm. O que se reflete em um acumulado total de 97% de chuvas acima do esperado para mês de dezembro. Ocorreu, nos últimos quatro dias, um total de 246mm, sendo acima do esperado para mês todo.

Já na cidade de Brasileia, choveu em dezembro um total de 436.80mm, a média esperada era em torno de 222mm. O que se reflete em um acumulado total de 82% acima do esperado para mês. Ocorreu, nos últimos quatro dias, um total de 176mm, sendo 66% do esperado para mês todo.

Contatos emergenciais

Em caso de necessidade para retirada de famílias ou quaisquer outro tipo de necessidade, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193 – canal principal para resgates, salvamentos e situações de risco à vida.

Há ainda o canal da Polícia Militar 190 – para auxílio em segurança pública e apoio logístico durante o período de cheia.

Órgão envolvidos

Com a coordenação da Casa Civil e a Comdec, diversos órgãos estão envolvidos entre eles: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Polícia Militar do Acre (PMAC), Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Agricultura (Seagri), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) e Secretaria de Governo (Segov). Outras secretarias e autarquias também serão recrutadas caso haja necessidade.

Cuidados com a rede elétrica

A Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se tiver a casa atingida pela água da alagação, desligue o disjuntor de energia (chave geral), antes que a água entre na residência, de forma segura (usando calçado de borracha e enxuto).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiro para avaliar ou realizar o desligamento da energia para evitar acidentes e garantir a segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas, além da população.

A Energisa reforça que ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (68) 99233-0341 ou call center 0800-647-7196.

The post Boletim enchentes – 28 de dezembro appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...