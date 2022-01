Bombeiros do Acre resgatam brasileiro no lado boliviano vítima de espancamento

Um caso inusitado foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 20, por volta das 9h00, quando a guarnição do Corpo Bombeiros do 5°Batalhão localizada na cidade de Epitaciolândia, foi acionada para fazer o resgate de um cidadão.

Foi quando souberam que brasileiro que se encontrava desacordado e com suspeitas de agressão física na cidade de Cobija-Pando, lado boliviano. O homem que aparentava idade entre 20 e 40 anos, não portava documentos e acreditam que tenha sido agredido pela madrugada.

Outro fato que ocorre no lado boliviano, é que o hospital boliviano não recebe vítimas brasileiras sem acompanhantes, sendo necessário que a equipe de Bombeiros realizasse o resgate do mesmo, transportando a vítima até o hospital de Brasiléia.

A vítima estava desorientada e com hematomas no rosto e ainda não se sabe de outros ferimentos pela região do corpo. O homem recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado ao Pronto Socorro de Brasileia, onde recebeu os devidos cuidados.

A guarnição dos bombeiros de Epitaciolândia teve o apoio da equipe de Bombeiros de Cobija. Somente após melhoras do homem, que não corre risco de morte, poderão saber o que ocorreu contra sua pessoa.

