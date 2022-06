Bombeiros perseguem motorista após provocar acidente no Bairro das Placas

Motorista de um veículo Honda City, não identificado foi perseguido e detido após provocar um acidente na rua Theodolina, no Bairro das Placas em Rio Branco Acre na tarde deste domingo, 12.

Segundo apurado pela nossa equipe, o acidente teve início após o motorista que não teve identificação revelada, provocar acidente a um motociclista no Bairro das Placas. Após a batida, o motorista se evadiu do local em alta velocidade.

A equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com o motorista fugindo e iniciou-se uma perseguição, mesmo diante de três ordens de parada o motorista não obedeceu e permaneceu em alta velocidade.

O ocorrido teve fim na rua Buriti, esquina com a rua José Magalhães no Bairro Conquista próximo ao Horto Florestal. Ao dobrar a esquina que faz cruzamento com a rua José Magalhães, o motorista parou bruscamente o carro sem chance de parada para os Bombeiros que bateu na traseira do carro que estava em fuga.

O motorista bateu no meio fio e não teve mais como prosseguir com a fuga, a equipe então, deu voz de prisão e acionou a polícia militar.

A vítima da motocicleta foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro da capital.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp