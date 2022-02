“BR-364 está um caos”, diz Jenilson que pede que Governo do estado busque solução junto ao Governo federal

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), constatou neste final de semana, a situação de abandono que se encontra a BR-364, no interior do Acre.

Ddeputado Estadual Jenilson Leite (PCdoB)

Jenilson percorreu o trecho entre Tarauacá e Rio Branco e o que viu foi uma estrada cheia de buracos e sem nenhuma intervenção sendo feita para garantir a trafegabilidade. “Uma viagem de 4 horas foi feita em 7h30”, disse

O deputado demonstrou preocupação com um possível isolamento da BR com a chegada do inverno mais rigoroso. “E temos que lembrar que estamos iniciando o período mais crítico do inverno nos próximos dias e a população que depende da BR-364 pode ficar isolada”.

Outra preocupação do parlamento é com a redução do orçamento federal para manutenção desta e outras estradas no Acre.

“Para o ano de 2022, o governo federal vai destinar pouco mais de R$ 50 milhões para manutenção das nossas estradas, um corte de R$ 90 milhões em comparação aos R$ 140 milhões destinados o ano passado”.

Jenilson Leite pediu que o Estado busque apoio federal para evitar o isolamento dos acreanos que vivem no Juruá e dependem da BR-364.

“O Acre deu uma votação expressiva ao atual presidente da República e nem assim conseguimos um olhar mais carinhoso para nosso estado”.

