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Fronteira

Brasiléia cria e empossa o primeiro Conselho das Cidades do município

mar 15, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (12), a solenidade de homologação, diplomação e posse da primeira diretoria do Conselho das Cidades de Brasiléia (ConCidades). O evento aconteceu no Polo da Universidade Aberta do Brasil, no antigo CEDUP, e marcou um momento histórico para o município ao instituir oficialmente o órgão de participação social voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano. A cerimônia contou com…



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