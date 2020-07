Brasileia é contemplada com convênios de Melhorias Sanitárias Domiciliares

A prefeitura de Brasileia em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), realizou o convenio para a realização do programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MDS), e tem como objetivo atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidros sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

Os convênios assinados pela Prefeitura de Brasileia e a Funasa é devido aos esforços da prefeita Fernanda Hassem junto aos parlamentares federais que tem destinados emendas para a construção de suprimentos de água potável, utensílios sanitários e destinação de águas residuais.

Brasileia foi contemplado com 5 convênios licitatórios para implantação do programa MDS. Os beneficiários passaram por uma triagem seguindo as normas da Funasa realizada pela secretaria de assistência social. Dos 5 convênios contemplados 4 estão em processo licitatório aprovados, 1 com projeto em analise e 2 dos processos aprovados já estão com a primeira parcela disponível para execução.

Os autores das emendas para a execução do programa Melhorias Sanitárias Domiciliares foram o ex-Senador Gladson Cameli, ex-Deputado Federal César Messias o Deputado Federal Flaviano Melo e o Senador Sérgio Petecão, beneficiando moradores dos bairros: Francisco José Moreira, Alberto Castro, Eldorado, Sumaúma e os moradores das comunidades rurais da agrovila do km 26 e comunidade do Porto Carlos.

