Brasiléia e mais cinco: Petecão garante R$ 1,1 milhão para Saúde de municípios

O senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta quarta-feira (08) o empenho de R$ 1.118.586,00 para investimentos na saúde pública de sete municípios do Acre.

A verba é proveniente de emenda do parlamentar junto ao Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e vai beneficiar aos municípios de Brasileia (R$ 200 mil), Bujari (R$ 100 mil), Marechal Thaumaturgo (R$ 200 mil), Porto Walter (R$ 53.387,00), Senador Guiomard (R$ 100 mil), Tarauacá (R$ 300 mil) e Cruzeiro do Sul (R$ 165.199,00), cujo os valor correspondem à primeira parcela.

Os recursos serão aplicados no custeio de ações e políticas de saúde, em especial, ao enfrentamento e combate do coronavírus. Dessa forma, o senador garante que será possível custear a atenção básica de saúde e iniciativas dos programas Saúde da Família e de agentes comunitários que são essenciais para conter o avanço da Covid-19 nas comunidades mais carentes.

Segundo o senador Sérgio Petecão, a saúde pública nos municípios deve ser tratada com prioridade, principalmente durante o período de maior contágio da Covid-19. “Essa é uma parte dos recursos que destinei para a saúde nos municípios do Acre. Com esses recursos, as prefeituras poderão custear ações de saúde para o combate à pandemia e outras necessidades locais, melhorando cada vez mais a qualidade no atendimento do SUS”, afirma o senador.

