Brasiléia intensifica “Operação Tapa-Buracos” com reforço de 400 toneladas de asfalto em parceria com o Governo do Estado

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com o Governo do Estado, via Deracre, retomou nesta terça-feira 17 de junho, a “Operação Tapa-Buracos”, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e garantir o direito de ir e vir da população.

A ação vai contemplar 100% das ruas do município, com aplicação de cerca de 400 toneladas de asfalto nas vias mais danificadas.

O prefeito Carlinhos do Pelado e o secretário de Obras, Josué Elias, acompanharam de perto o início dos trabalhos. “Estamos unindo forças com o governo do estado para melhorar a infraestrutura urbana da nossa cidade. Essa operação é fundamental para dar mais segurança e conforto à população”, afirmou o prefeito Carlinhos.

O secretário de Obras também destacou a importância da ação. “É um trabalho contínuo. A cada etapa, priorizamos os pontos mais críticos, ouvindo a comunidade e atuando de forma estratégica”, disse Josué Elias.

A parceria entre município e Estado tem gerado bons resultados para Brasiléia, e a expectativa é que, com esse reforço, todas as ruas danificadas recebam os reparos necessários nos próximos dias.