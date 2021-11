Brasiléia realiza reunião do Projeto Primeira Infância

A Prefeita Fernanda Hassem recebe nesta segunda-feira (22), a equipe de Coordenadores de Projetos voltados às ações da primeira infância.

O objetivo é construir o Plano Municipal pela Primeira Infância no município, com participação da Câmara de Brasiléia, Conselho Tutelar, Conselho Municipal Intersetorial e Gestão municipal.

A oficina acontece no Centro de Convivência do Idoso e será ministrada pela Consultora do Projeto Planos Primeira Infância, Neilza Buarque, Assessora de Projetos do Instituto Cidades Sustentáveis, Carol da Terza e o Coordenador do Instituto da Infância, Fellipe Dias.

