Brasiléia recebe doação de mais de 30 troféus históricos de dirigente da Ponte Preta

fev 24, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Werik Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasiléia Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Gerência de Esportes, recebeu a doação de 33 troféus históricos da tradicional equipe Ponte Preta da região. A entrega foi realizada pelo desportista e fundador da Escolinha, Francisco Gerônimo, conhecido como Chico Gerônimo, que ao longo de mais de quatro décadas contribuiu diretamente para o desenvolvimento do…



