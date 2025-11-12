Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasileia recebe Prêmio Excelência em Governança Municipal

nov 12, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia O salão de eventos do AFA Jardim, em Rio Branco, sedia nos dias 10 e 11 o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), uma realização do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC). O evento reuniu gestores, especialistas e autoridades para aprofundar conhecimentos sobre governança pública e o uso estratégico do IGM/CFA, ferramenta nacional que transforma…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia avança na construção de pontes no km 19 e reforça compromisso com a zona rural

nov 11, 2025
Fronteira

Brasiléia celebra o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” que homenageia personalidades históricas da região

nov 9, 2025
Fronteira

UFAC realiza aula inaugural e consolida interiorização do ensino superior em Brasiléia

nov 8, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

MPAC reconhece papel essencial da Polícia Civil em ações que levaram à conquista do Selo Ouro – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

12/11/2025 Frankly
Fronteira

Brasileia recebe Prêmio Excelência em Governança Municipal

12/11/2025 Frankly
Acre

Deracre avança na execução das últimas etapas da Ponte da Sibéria, em Xapuri

12/11/2025 Frankly
Acre

Amazônia apresenta estratégia e plataforma para o desenvolvimento sustentável da região na COP30

11/11/2025 Frankly