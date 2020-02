Brasileiros condenados na Bolívia fogem de presidio na fronteira com o Acre

O Comando da Polícia Nacional Boliviana de Pando, reuniu a imprensa para avisa que três brasileiros que estavam cumprindo penas no presídio de Villa Busch, distante cerca de 25km da cidade Cobija, capital do estado, conseguiram fugir durante a madrugada de terça para quarta-feira.

Os foragidos são: Elizandro Araujo da Silva, 31, que cumpria uma sentença de 25 anos pelo crime de estupro contra uma criança e adolescente. Andrei Carlos da Silva Paes, 26 anos, detido pelo crime de substâncias controladas desde junho de 2018 e Expedito Joaquim do Nacimento Neto, 23 anos, preso por roubo agravado desde julho de 2018.

Segundo foi informado, todos teriam ligação com o grupo criminoso PCC, e de acordo com o relatório Comandante da polícia, Abel Claros Pando, forças policiais do Estado e do país são mobilizados para recuperar os presos fugitivos, “toda a polícia do comando departamental de Pando, em coordenação com outros departamentos do país, já estão mobilizados para recuperar e já está em coordenação com a polícia vizinha no Brasil e no Peru, para que eles possam nos ajudar nesse trabalho “, afirmou o comandante.