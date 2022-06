Câmara de Brasileia aprova dois projetos do executivo durante a 21ª Sessão Ordinária de 2022

Aconteceu nesta terça-feira, 21 de junho de 2022, a Vigésima Primeira Sessão do Segundo Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura do Município de Brasiléia, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).



A pedido da vereadora Marinete Mesquita (PT) o presidente do sindicato dos moto-taxistas Otacílio Muniz esteve fazendo o uso da tribuna, na ocasião esteve trazendo pautas de interesse da categoria, e pedindo ajuda aos demais parlamentares para que a voz da categoria e o que foi aprovado no projeto de lei n°11 de 2021 de autoria do poder executivo seja respeitado.



Durante a ordem do dia foram votados dois projetos de autoria do poder executivo municipal. O primeiro a ser votado foi o de n°006 que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentaria referente ao exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias”. Na oportunidade o projeto foi aprovado por unanimidade.



Posteriormente foi votado o projeto de n°008 que “Dispõe sobre a denominação do centro de convivência do idoso da agrovila do km 26.” O projeto visa homenagear a Sra. Raimunda Dias de Lima mais conhecida como “Dona Mundica”, a mesma era participante assídua do Centro do Idoso ali localizado. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Grande expediente:



Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.



Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou sua fala relatando a respeito dos serviços que estão sendo realizados por uma empresa terceirizada contratada pelo DNIT nas Av. Manoel Marinho Montes e Rui Lino, na oportunidade o parlamentar expressou seu descontentamento em relação a qualidade do serviço que está sendo realizado nos locais, segundo o mesmo é um serviço de pouca qualidade, que logo precisará ser refeito, com isso solicitou que seja enviado um oficio ao superintendente do DNIT no Acre o Sr. Carlos Moraes para que o mesmo esteja vindo realizar uma visita a Brasiléia, para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados nas avenidas do município. Continuando sua fala destacou que as maquinas da prefeitura já se encontram no ramal do km 75, realizando várias melhorias, o mesmo se dá no ramal do km 26 onde as melhorias começaram a chegar. O parlamentar ressaltou que em vários outros lugares as melhorias estão chegando, beneficiando diretamente os produtores que tanto precisam de uma boa trafegabilidade para escoar suas produções até a cidade. Finalizou sua fala cumprimentando a todos e colocando seu mandato à disposição.

Vereador Lessandro Jorge (PT): começou suas palavras cumprimentando a todas as pessoas presentes na galeria da casa e a todos aqueles que acompanhavam a sessão via redes sociais. Agradeceu ao poder executivo que através da secretaria de obras realizou melhorias na Rua Joaquim Lima, que fica ao lado do Paraíba. Vale ressaltar que inúmeras vezes o parlamentar solicitou que melhorias fossem realizadas na mesma, e felizmente foi atendido pelo poder executivo. A rua é de suma importância, pois, em virtude de sua localização serve como desafogo para o intenso transito na Av. Manoel Marinho Montes. Agradeceu novamente ao poder executivo por ter atendido outro pedido seu realizado em tribuna, desta vez no ramal do km 75, onde estão acontecendo melhorias em toda extensão do ramal. Reconheceu os trabalhos realizados pela secretaria de obra no ramal do km 18, onde na oportunidade estiveram tirando os pontos críticos do ramal, beneficiando diretamente a comunidade. Continuando sua fala, relatou sua visita ao ramal do km 84, onde na ocasião esteve reunido com a comunidade, escutando as demandas. Na ocasião pode constatar o péssimo estado do ramal, com isso solicitou que o poder executivo através da secretaria de obras venha encaminhar as maquinas para realizar as melhorias no local com urgência. Finalizou sua fala agradecendo a todos e expressando sua felicidade por ter seus pedidos atendidos.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): deu início a sua fala solicitando ao DERACRE que venha utilizar as maquinas que estão no município em prol de melhorias para os munícipes de Brasiléia, visto que vários ramais estão necessitando de melhorias, e essas maquinas ajudariam diretamente para que os trabalhos fossem realizados. Solicitou do poder executivo que venha através da secretaria de obras realizar a conclusão de uma ponte no ramal do Fortaleza no km 19, pois a comunidade está impossibilitada de escoar sua produção e trafegar com segurança no local, em virtude da ponte está inacabada. Parabenizou o poder executivo que através da secretaria de obras pela execução dos trabalhos com qualidade no ramal do km 18 e 75, compromisso da gestão que está sendo honrado com o produtor rural. Pediu ao órgão competente que venha realizar a implantação de dois quebra mola no Ramal do Nazaré trecho que compreende a SANEACRE até a cerâmica. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas atribuições se reportando mais uma vez a respeito da situação que estão passando os servidores da prestadora de serviços para o governo do estado TEC SERVE. Segundo o parlamentar é inadmissível a situação que esses funcionários estão passando, a vários meses sem receber seus salários. E para agravar a situação informaram ao Edil que a empresa pode decretar falência, dificultando ainda mais para que os funcionários recebam seus salários. O parlamentar parabenizou o estado do Acre por recentemente dia 15 de junho ter comemorado 60 anos de emancipação política, onde através de muita luta conseguiu fazer parte do território brasileiro. O parlamentar lamentou pela falta de governança no Acre, e ressaltou que espera por dias melhores. Se associou ao pedido do vereador Elenilson Cruz (PT), onde o mesmo solicitou que seja enviado um oficio ao superintendente do DNIT no Acre o Sr. Carlos Moraes para que o mesmo esteja vindo realizar uma visita a Brasiléia, para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados nas avenidas do município, visto que os serviços que estão sendo realizados tanto na Av. Manoel Marinho Montes quanto na Av. Rui Lino faltam qualidade. Destacou a importância de acontecer às festividades alusivas ao aniversário de Brasiléia, pois irá aquecer diretamente a economia local, beneficiando todos comerciantes, expositores, donos de hotéis da cidade e vários outros empreendedores.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu iniciou ao uso da tribuna solicitando do poder executivo que venha através da secretaria de obras realizar melhorias em um trecho do ramal do Café entre o km 59 e km 52, pois, várias pessoas já se acidentaram no local. A parlamentar lamentou o abandono com que o poder executivo trata vários ramais da cidade. Lamentou também a situação que se encontra o campus da UFAC em Brasiléia, onde não oferta cursos para a comunidade, obrigando os vários jovens a ter que se deslocar para a capital do estado em busca de ensino superior. Com isso solicitou que seja encaminhado um documento para o senador Sérgio Petecão para que o mesmo venha viabilizar que os cursos de agronomia e engenharia de alimentos seja ofertado no campus da UFAC em Brasiléia. A parlamentar ressaltou a importância da realização das festividades em alusão ao aniversário da cidade, porém, pediu planejamento ao poder executivo para que venha principalmente solucionar os vários problemas que a cidade tem atualmente. A parlamentar destacou que todas as categorias do município devem ser respeitadas, e que sempre estará à disposição para ouvir todas as categorias. Finalizou ressaltando que seu mandato é participativo, e relatando que o respeito é a base para a construção de uma boa sociedade.

