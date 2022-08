Câmara de Brasileia realiza a 24ª Sessão Ordinária de 2022 e Vereadores debatem os problemas da comunidade

Presidida pelo Vereador vice-presidente, Marquinhos Tibúrcio (MDB), a 24ª Sessão Ordinária do 2° ano legislativo, aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta terça-feira, 09 de agosto, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS), a presidente Arlete Amaral (PP) não compareceu a sessão por problemas de saúde.

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Vereador jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas palavras agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do povo executando seus trabalhos. Relatou sobre as melhorias realizadas pelo DNIT na AV. Manoel Marinho Montes, o parlamentar destacou a má qualidade do serviço realizado no local. Lamentou que mais uma vez o dinheiro público esteja sendo mau utilizado, pois, ao realizar uma obra de má qualidade, o trabalho rapidamente irá se desfazer, sendo preciso gastar novamente recursos para realizar novas melhorias no mesmo local. O Edil expressou sua preocupação em relação aos vários bueiros e saídas d’águas que estão obstruídas em vários pontos da cidade, em virtude dessa situação pediu que o poder executivo viesse se planejar para o período invernoso e realize a desobstrução desses bueiros e saídas d’água, para que assim venha evitar prejuízos para a população com a chegada do período invernoso. Continuando sua fala parabenizou toda a mesa diretora pela condução dos trabalhos durante a sessão, ressaltou que seu mandato está à disposição da população. Finalizou sua fala repudiando o DNIT pelos serviços de má qualidade realizados na AV. Manoel Marinho Montes.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou sua fala relatando a situação de uma moradora do bairro Marcos Galvão, onde a mesma não tem condições de abrir a porta da sua casa, em virtude de um esgoto obstruído que causa mau cheiro e vem prejudicando diretamente a moradora, com isso o Edil solicitou que a prefeitura através da secretária de obras venha realizar o quanto antes a desobstrução desse esgoto. Solicitou que a equipe de limpeza da prefeitura venha realizar a limpeza do bairro três botequins. Pediu a secretaria de obras que venha realizar melhorias na ladeira da Rua Francisco de Souza, visto que a mesma vem trazendo riscos a quem trafega pelo local. Expressou seu descontentamento pela situação que se encontra o ramal do km 67, pediu que o poder executivo venha olhar com carinho para aquele ramal, e que realize as melhorias devidas para garantir o direito de ir e vir da comunidade. Destacou a importância de acontecer a desobstrução dos bueiros neste período de verão para quando chegar o período das chuvas a população não venha a sofrer pelas consequências da obstrução dos bueiros. Finalizou suas atribuições agradecendo a toda a população por acompanhar seu trabalho e mais uma vez colocou seu mandato a disposição de toda comunidade brasileense.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): deu inicio a suas atribuições parabenizando o deputado Jenilson Leite (PSB) pela coragem de estar disputando uma vaga para o senado. Relatou sua felicidade ao participar da convenção do PSB o partido a qual é filiada, comentou também ter participado da convenção do MDB onde na oportunidade pode prestigiar o grande evento. Iniciando suas indicações solicitou que o poder executivo envie para a casa do povo o calendário de planejamento das ações que serão realizadas no período invernoso. Solicitou que a secretária de educação do município Francisca Oliveira tome providências em relação à situação de alunos do Ramal da Eletra que estão sem transporte para ir até seu ambiente escolar. Pediu que o governo do Acre através da SESACRE tenha mais responsabilidade, poist o Hospital Regional do Alto Acre está sem um transporte interno para que os funcionários utilizem quando necessitam, a vereadora trata a situação como vergonhosa. Continuando sua fala, pediu que o poder executivo venha colocar a biblioteca pública para funcionar, pois, até o momento está fechada para o público. Solicitou que a prefeitura analise a possibilidade de contratar uma empresa terceirizada ou realizar um concurso público para a contratação de funcionários dentro da legalidade para que assim sejam assegurados todos os direitos dos trabalhadores. Demonstrou seu descontentamento ao relatar a situação que muitos servidores estão passando ao serem “obrigados” a votarem em certo candidato, a vereadora destacou que o voto é livre, que vivemos em uma democracia onde qualquer tipo de imposição deve ser repudiada e combatida. Solicitou que a secretaria de obras envie todos os contratos de máquinas alocadas pela secretaria, visto as várias denúncias que a parlamentar está recebendo a relação a situação. Finalizou sua fala deixando seu número de contato para que a população venha a realizar denúncias, indicações (68) 98421-3266.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): iniciou o uso da tribuna relatando o assédio moral que muitos servidores estão sendo submetidos ao serem obrigados a votarem em determinados candidatos. Solicitou da prefeitura que através da secretaria de saúde venha tomar providências e evitem a ausência de médicos nas unidades básicas de saúde, em especial na UBS Antônio de Correia Cruz que fica no ramal do km 19 e está a quase um mês sem médico, prejudicando diretamente os moradores da comunidade que buscam atendimento no local. Relatou sua visita a UBS que fica no ramal do Km 19, destacou que foi muito bem recepcionada por todos os funcionários que ali trabalham. Solicitou que o poder executivo municipal encaminhe as informações com relação a reforma pela qual está passando a referida unidade, visto que recentemente em 2019 a unidade foi inaugurada e já está passando por uma reforma. Solicitou que a secretária de obras busque parcerias para resolver a problemática da falta de iluminação pública no trecho que compreende o trevo até as proximidades do Hospital Regional do Alto Acre, trecho este que se encontra em total escuridão e vem trazendo riscos para aqueles que trafegam no local. Ressaltou a importância do trabalho realizado no Ramal do Adão, pois, beneficiará diretamente a comunidade. Solicitou ao poder executivo que venha tomar providências imediatas com relação a ponte que fica no ramal do km 13, e vem trazendo riscos iminentes para toda a comunidade que necessita utilizar a mesma. Pediu a todos os parlamentares que assinalassem juntamente com a mesma uma proposta para que todas as famílias do bairro Alberto Castro que tenham danos através das águas das chuvas sejam indenizadas pelo poder executivo, pois, até o momento nenhum planejamento foi enviado para a casa do povo e as famílias não podem sofrer com a omissão do poder público. Finalizou sua fala desejando a todos uma ótima semana.

Vereador Rogério Pontes (PROS): começou sua fala cumprimentando a todos os presentes e todos aqueles que acompanham as sessões via redes sociais. Relatou sua preocupação em relação a situação que se encontra o Ramal do Porto Carlos, com isso pede que o secretário de obras volte com as máquinas e realize as devidas melhorias no ramal. Destacou a importância de também acontecer as melhorias nos ramais do km 52 e 59, visto que muitas pessoas moram nas localidades e necessitam de uma boa trafegabilidade. Continuando sua fala o parlamentar desejou sucesso a cada pessoa que colocou seu nome a disposição para disputar as eleições deste ano. Ressaltou seu irrestrito apoio a pré candidata a deputada estadual Maria Antônia (PP), destacou o grande trabalho que a parlamentar vem realizando por todo Acre durante seus mandatos e segundo o mesmo continuará fazendo, pois, será reconduzida a mais um mandato na ALEAC. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão muito produtiva.

