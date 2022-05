Câmara de Brasiléia realiza Décima Quinta Sessão Ordinária de 2022.

Aconteceu nesta terça-feira, 10 de maio, a Décima Quinta Sessão do Segundo Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura do Município de Brasiléia, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas palavras cumprimentando todos os presentes no recinto e todos aqueles que acompanham a sessão via redes sociais. Parabenizou todas as mães pela passagem de seu dia que foi comemorado no último domingo dia (08), ressaltou o papel de importância que todas as mães têm dentro da sociedade. Externou seu pesar pela perda do Sr. Antônio do Lupércio, uma pessoa que foi extremamente conhecida no município, um exemplo para as pessoas. Também externou seu pesar para toda família do Sr. Raimundo Bezerra, fazia parte de uma família muito conhecida no município, irmão do ex-prefeito de Brasiléia Everaldo Gomes. Iniciando suas indicações solicitou que seja enviado documento para a secretaria de obras, para que seja analisada a possibilidade de acontecer um melhoramento em caráter de urgência em um grande buraco que se situa na frente da casa do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, visto que é uma problemática antiga que vem prejudicando os moradores que ali residem. Pediu que o executivo municipal através da secretaria de obras realize um trabalho de tapa buracos e limpeza no Ramal do Polo, pois, o lugar tem um grande fluxo de pessoas, principalmente de feirantes de necessitam de trafegabilidade para realizar o escoamento de sua produção, de oportuno que seja providenciado a sinalização nos lugares do ramal que ainda não existe. Solicitou que seja encaminhado oficio para o ITERACRE para que venha viabilizar a documentação, títulos definitivos de todos os moradores do Polo. Finalizou sua fala agradecendo a Deus e colocando seu mandato à disposição.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou sua fala felicitando o vereador Jurandir Queiroz (PROS) pela recente passagem de seu aniversário. Solicitou do poder executivo, que através da secretaria de obras venha colocar como prioridade as melhorias no ramal do km 84, visto que segundo os moradores o trabalho que tem que acontecer no ramal é complexo e extenso, com isso demandará algum tempo. Em virtude disso o parlamentar pede que o poder executivo atenda o pedido dos moradores da comunidade. Relatou que acredita ser de suma importância que venha acontecer uma reunião dos nobres Edis com o secretário de desenvolvimento urbano e regional Luís Felipe Aragão, para que venham buscar que aconteça a construção de casas populares para as pessoas que necessitam no município. Solicitou que seja enviado um oficio para a secretaria de educação Francisca Oliveira, para que a mesma venha requerer junto ao executivo a instalação do programa Salta Z em todas as escolas rurais do município de Brasiléia, o programa trata de todas as escolas terem água potável, filtrada para disponibilizar no ambiente escolar, o parlamentar ressaltou que a FUNASA dispõe de toda infraestrutura, e o único custo que ficaria para a prefeitura seria a base de instalação da caixa d’água. Solicitou que o governo do estado venha estender as melhorias no ramal do km 18, pois existem famílias que estão sendo prejudicadas pela falta de qualidade do ramal. Pediu que aconteça a desobstrução dos bueiros existentes na rua Valdemir Lopes e que sejam implantados novos bueiros que possibilitem uma maior vazão da água. Finalizou sua fala agradecendo ao senador Sérgio Petecão (PSD) pelas emendas destinadas para o município de Brasiléia.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): iniciou o uso da tribuna cumprimentando e felicitando todas as mães pela passagem de seu dia. Relatou com tristeza sobre um acidente que ocorreu no último final de semana no Ramal do Polo, a parlamentar ressaltou que incansáveis vezes os vereadores pediram por melhorias no ramal, porém, as solicitações dos nobres edis não foram atendidas pelo poder executivo. Prejudicando diretamente as pessoas que necessitam de utilizar o ramal, causando acidentes. Em virtude da situação calamitosa em que se encontra o mesmo, mais uma vez a parlamentar pede que venha acontecer um trabalho emergencial em toda totalidade do ramal. Ressaltou a falta de respostas de algumas secretarias, pois solicitou o calendário de planejamento das secretarias de: administração, planejamento, agricultura, obras, saúde e setor de cadastro e até o presente momento não recebeu uma resposta. Comentou sobre a emenda parlamentar liberada do ex-senador Jorge Viana (PT) no valor de RS 617.400,00 cujo o objeto é a urbanização de via pública com construção de ciclovia, destacou a importância da emenda para toda a população, que ganhara mais um espaço para praticar suas atividades físicas. Solicitou que seja realizado uma moção de aplausos para a servidora do Detran Ivone Vivan Fortes, pelo grande trabalho executado durante a pandemia, disponibilizando até mesmo seu número particular para o atendimento dos que precisavam dos serviços do Detran. Relatou sobre o regime jurídico dos servidores do município, onde os presidentes dos sindicatos solicitaram aos parlamentares que não aprovassem o projeto que diz respeito ao estatuto dos servidores, tendo em vista a falta de respeito que acontece, onde acordaram com os sindicatos uma coisa e redigiram no projeto outra. Finalizou sua fala ressaltando que o seu mandato é participativo e que está à disposição.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): começou sua fala cumprimentando todas as pessoas que acompanham as sessões via redes sociais e todos os presentes na sala de sessões. Relatou sobre sua ida ao DNIT juntamente com o vereador Lessandro Jorge (PT), onde estiveram buscando melhorias para a Av. Manoel Marinho Montes e para a ponte José Augusto que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na oportunidade o DNIT se comprometeu a estar realizando um recapeamento na ponte até o último domingo, compromisso esse que foi honrado pelo órgão. Já na Av. Manoel Marinho Montes e Rui Lino, se comprometeram a estarem vindo para o município de Brasiléia entre os dias 16 e 20, para que sejam realizadas as devidas melhorias. O parlamentar externou sua felicidade por seus pedidos estarem sendo atendidos. Solicitou que sejam realizadas melhorias no ramal do km 26, do trecho que compreende o João Galo até uns 300 metros à frente, para que assim a comunidade não venha ficar isolada no período invernoso devido a esse trecho. Pediu ao executivo que através da secretaria de obras venha realizar melhorias nas ruas de entrada do Marcos Galvão I, visto que a atual situação dessas ruas está com a trafegabilidade comprometida. Parabenizou todos os servidores da Câmara Municipal de Brasiléia, pelo trabalho que todos exercem em suas funções, ressaltou seu respeito por todos. Finalizou sua fala desejando a todos uma boa semana.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas palavras relatando a situação que se encontra o Hospital Regional do Alto Acre, onde a parlamentar está recebendo denúncias que estão vindo pessoas de Rio Branco e passando por cirurgias em Brasiléia. Ressaltou que não é contra a realização dessas cirurgias, porém pede mais transparência por parte do governo do estado a esses mutirões de cirurgias que vem acontecendo, pois, segundo a mesma existem pessoas da regional do Alto Acre aguardando por cirurgia, enquanto isso estão vindo pessoas de Rio Branco para realizar cirurgia no Hospital Regional do Alto Acre, mesmo tendo a fundação Hospitalar em Rio Branco. Com isso pede que o governo do Acre venha explicar essa situação. A vereadora relatou ter recebido denúncias sobre a falta de medicamentos no hospital, onde na oportunidade foi conferir e pode constatar que realmente alguns medicamentos estão em falta. Em virtude disso solicitou que o Hospital de Brasiléia através de sua gerencia geral venha encaminhar para a câmara as solicitações de medicamentos dos últimos 6 meses. Solicitou também que a direção do Hospital Regional do Alto Acre qual o cargo ocupado pelo enfermeiro Ivan Galvão, esposo da gerente de assistência do Hospital. Pediu da direção do Hospital Regional que venha fornecer as folhas de pontos do servidor Gustavo Melo Prado Aguiar, e que a situação seja encaminhada para o Ministério Público Estadual e Federal, para a Policia Federal, Procuradoria Geral do Estado e da União. Continuando suas indicações solicitou que o governo do estado através da SESACRE informe sobre a implantação de 5 leitos semi intensivos no hospital regional, que venha informar quem é o responsável técnico pelos leitos, e que a SESACRE informe ainda qual o motivo dos plantões dos profissionais da enfermagem lotados na semi intensiva não está diferenciado dos outros, pois o valor tem que ser diferenciado. Finalizou sua fala ressaltando que seu mandato está a serviço do povo.

Vereadora presidente Arlete Amaral (PP): iniciou suas atribuições parabenizando o excelentíssimo vereador Jurandir Queiroz (PROS) pela passagem de seu aniversário, desejou que o nobre Edil tenha muita paz, saúde e sucesso em sua caminhada. Ressaltou o grande trabalho que ele exerce a frente do parlamento mirim, e que suas atribuições engrandecem os trabalhos da casa. Parabenizou todas as mães que no último domingo (08) foi comemorado o seu dia. Destacou que o dia das mães é todo dia, e que todas merecem ser homenageadas todos os dias, pois ser mãe é ser responsável, carinhosa, companheira, entre vários outros predicados que se fosse destacar, passaria o dia inteiro falando. Pediu a união dos vereadores para que venham buscar junto as autoridades competentes uma solução para a problemática dos arrombamentos que estão acontecendo na Av. Rolando Moreira, no centro de Brasiléia. Solicitou do executivo que através da secretaria de obras venha realizar uma limpeza atrás dos comércios que ficam no centro de Brasiléia nas margens do Rio Acre, para que assim venha facilitar o trabalho da polícia quando algum indivíduo furtar alguma loja e tentar se evadir para o fundo delas em busca de se esconder da polícia. Solicitou da secretaria de obras que venha acontecer um melhoramento com urgência no ramal do Polo, visto que a situação do mesmo se encontra precária, e vem ocasionando acidentes no trecho. Finalizou sua fala agradecendo a Deus pela produtiva sessão, e desejando tudo de bom para todos os munícipes de Brasiléia.

