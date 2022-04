Câmara de Brasileia realiza Décima Segunda Sessão Ordinária de 2022

A Décima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura do Município de Brasiléia, foi realizada nesta terça-feira, 19 de abril, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogerio Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).

A convite da presidente da Câmara vereadora Arlete Amaral (PP)o procurador municipal, Drº Francisco Valadares Neto, esteve participando da sessão para trazer alguns esclarecimentos em relação a ação de reintegração de posse dos moradores do bairro 30 de julho. Como procurador e sensível ao problema, ele explicou em tribuna a situação que encontra a ação judicial, e se colocou à disposição das partes para buscar uma solução para esse problema social das famílias brasileenses.

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou suas palavras cumprimentando a todos os presentes no recinto, e relatando a respeito dos trabalhos que estão acontecendo na linha 08, como retirada de pontos críticos e construção de pontes. Na oportunidade ressaltou a importância do acontecimento desses trabalhos, pois contribuirá diretamente para o melhoramento da trafegabilidade ao longo do ramal. Mais uma vez o parlamentar comentou a respeito da péssima situação que se encontra a Av. Manoel Marinho Montes e Av. Rui Lino que com os vários buracos, vem colocando em risco a vida de quem trafega nos locais, com isso o nobre Edil pediu que providencias imediatas sejam tomadas por parte do DNIT para que vidas não venham se perder em virtude dessa problemática, que seja realizado um trabalho de qualidade nos locais acima mencionados. Ressaltou o importante ato que aconteceu no centro cultural de Brasileia, para tratar a respeito do estatuto dos funcionários municipais, segundo o mesmo é um marco para as categorias. Finalizou sua fala agradecendo a Deus e colocando seu mandato a disposição da população.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu inicio ao uso da tribuna expressando seu descontentamento pela audiência pública para apresentação do estatuto dos servidores municipais, ter ocorrido em um dia de sessão. A nobre Edil relatou a falta de diálogo e consideração do poder executivo para com a casa legislativa, visto que é uma pauta tão cobrada pelos vereadores. Reconheceu a importância dos trabalhos realizados na Rua Olegário França, e comentou que é necessário que esses trabalhos sejam de qualidade, para poder suportar os constantes aumentos do nível do Rio Acre no período invernoso, para que não aconteça o desperdício do recurso. Solicitou que o executivo possa implementar redutores de velocidade em frente à escola Vitória Salvatierra, pediu de oportuno o apoio do DETRAN na entrada e saídas de alunos em frente as escolas Vitória Salvatierra, Getúlio Vargas e Os Pastorinhos. Pediu ao executivo que através da secretaria de obras venha providenciar redutores de velocidade e venha analisar a possibilidade de transferir a entrada dos alunos da escola Os Pastorinhos para a Rua Lincoln Honório que já tem até uma entrada feita, visto que a atual entrada é feita pela Rua Maria Anunciação de Paula e o trânsito é constante, causando assim risco para as crianças e responsáveis. Solicitou que a secretaria de saúde, através de seu secretário venha analisar a possibilidade de estender o horário de atendimento em pelo menos uma unidade básica do município. Continuando a sua fala pediu informações do executivo através da secretaria de educação e secretaria de finanças no que diz respeito a quando será realizado o pagamento dos precários dos servidores da educação. Finalizou solicitando que a secretaria de obras venha realizar melhorias nas ladeiras do bairro Marcos Galvão I.

Vereador Lessandro Jorge (PT): começou sua fala cumprimentando a todos os presentes na sala de sessões, e solicitando da secretaria de obras através do poder executivo que venha realizar um melhoramento na Rua José Tomé de Castro, que fica localizada no bairro Alberto Castro. Visto que a rua se encontra em péssimas condições e os buracos vem dificultando a trafegabilidade de quem necessita utilizar a mesma. Pediu também que a secretaria de obras venha realizar a manutenção de uma ponte localizada no ramal da Aurora Km 75, nas proximidades da dona Inês, esposa do Marcos Soares. Pois a ponte é de suma importância para a comunidade, possibilita os moradores a terem acesso a várias outras localidades. Que a prefeitura realize com urgência as melhorias necessárias. Continuando suas indicações pediu que a secretaria de obras venha realizar melhorais em toda extensão do ramal do Polo, que se encontra em situação precária, prejudicando diretamente a trafegabilidades dos moradores do referido ramal. Finalizou sua fala agradecendo a Deus pela produtiva sessão e parabenizou todos os parlamentares pelo trabalho que cada um vem realizando.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas atribuições cumprimentando a todas as pessoas presentes na câmara e todas aquelas que acompanhavam a sessão via redes sociais. Relatou sobre a páscoa, uma data comemorativa onde as famílias se presenteiam com chocolate e na semana santa comem peixe. O nobre Edil demonstrou seu descontentamento em relação a desigualdade social no Brasil, pois nem todas as famílias tiveram acesso ao chocolate e ao peixe na semana santa. O parlamentar em sua fala indagou quais os critérios que a prefeitura utilizou para que ocorresse a entrega dos peixes na semana santa. O nobre Edil em sua fala trouxe uma passem bíblica onde dizia em Mateus (4-4) “está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”, ressaltou que somos alimentados pela fé e todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ter acesso ao peixe, ao chocolate, que não se preocupem, pois iremos continuar vivendo felizes.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): iniciou sua fala agradecendo ao deputado federal Flaviano Melo (MDB) por sempre estar atendendo a população de Brasiléia com melhorias, desta vez o deputado através de um pedido realizado pelo próprio vereador Reinaldo concedeu um ponto de internet para a comunidade do km 68, precisamente para a escola Francisco Germano, o ponto via satélite tem capacidade para comportar até 10 computadores e irá beneficiar diretamente várias pessoas da comunidade, de oportuno também agradeceu ao gestor da escola e toda equipe pela parceria. O nobre Edil relatou a respeito do descaso que vive a secretaria de agricultura, ressaltou que a culpa não é do secretário, mas sim da gestão. Segundo o parlamentar faltam incentivos da secretaria para com o produtor rural, mesmo com os 11 milhões aprovados para essa pasta. Pediu que venha acontecer um planejamento de ações pela secretaria, para que os produtores município sejam beneficiados. Pediu respostas em relação ao programa de açudagem onde teve início e paralisou, prejudicando assim os vários produtores que aguardavam a benfeitoria. Finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição da população.

