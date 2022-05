Câmara de Brasiléia realiza entrega de moção de aplausos durante a 17ª Sessão Ordinária de 2022

Nessa terça-feira, 24 de maio, a Câmara Municipal de Brasileia recebeu com alegria os cidadãos que receberam moção de aplausos. A moção de aplausos é um instrumento de reconhecimento e estímulo concedido às pessoas ou instituições que se destacam na nossa cidade nas mais diversas áreas, prestando relevantes serviços. Foi realizada a entrega das moções de aplausos aos 03 homenageados.



A Décima Sétima Sessão contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).



E no decorrer foram entregues três moções de aplausos, a primeira indicação foi feita pelo Vereador Elenilson da Silva Santos – PT foi entregue, ao Senhor Sebastião Ferreira Moreira (Cabelo) em reconhecimento à sua importância no Esporte neste Município.



“Cabelo” como carinhosamente é conhecido Iniciou suas atividades desportivas, com a modalidade de Handebol no Município de Brasiléia na data de 04 de março de 1995, com a equipe Feminina e expandindo também para o Masculino na Escola Instituto Odilon Pratagi – I.O.P, em seguida também nas Escolas: Joana Ribeiro Amed no Município de Epitaciolândia e Kairala José Kairala – K.J.K. no Município de Brasiléia.



Posteriormente foi entregue a segunda moção em atendimento à solicitação da Vereadora Presidente Arlete Ferreira do Amaral – PP, ao Senhor Erisson Cameli Santiago, Gerente do Serviço de Agua e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE, em reconhecimento públicos, aos significativos trabalhos de melhorias realizado no Abastecimento de Água para a população deste município, promovendo tratamentos de melhor qualidade, em benefícios dos consumidores, contribuindo na prevenção de contaminações ocasionadas pela falta do referido tratamento desse liquido precioso.



Finalizando as entregas das moções foi a vez da servidora pública Ivone Vivam Fortes receber sua moção de aplausos em atendimento à solicitação da Vereadora Marinete Mesquita de Castro – PT, em reconhecimento público, por seu trabalho de excelência prestado ao Município de Brasileia durante a PANDEMIA, decorrente da doença (COVID-19), e vir prestando relevantes serviços à população deste Município, através do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Grande Expediente:



Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.



Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou sua fala agradecendo ao DNIT por ter iniciado as melhorias na Av. Manoel Marinho Montes, na oportunidade convidou os demais parlamentares a estarem fiscalizando as obras de melhorias que estão sendo realizadas. Relatou sobre sua visita juntamente com o vereador Lessandro Jorge (PT) ao Bairro Nazaré, onde puderam constatar as melhorias que estão chegando as ruas do bairro por parte do poder executivo, expressou sua felicidade ao encontrar funcionários da empresa ENERGISA implantando a rede de baixa tenção no bairro, ressaltou que espera que o mais célere possível seja realizado a implantação de iluminação pública no bairro, pois, irá beneficiar diretamente a vida de várias família que moram na localidade. Continuando sua fala comentou que esteve prestigiando a grande final do campeonato rural que aconteceu no km 69 em parceria com a prefeitura, destacou a importância de continuar acontecendo esse incentivo ao esporte no município, de oportuno parabenizou os times Santa Quitéria e Grêmio por proporcionarem um grande espetáculo para quem estava presente, em especial o time Santa Quitéria que se sagrou campeão. O nobre Edil esteve convidando os parlamentares para participarem do I Fórum Comunitário do Selo Unicef que acontecerá no centro cultural no dia 26 de maio a partir das 7:00 horas. Ressaltou a importância da participação de todos, visto que é um grandioso evento, que trará bastantes ensinamentos.



Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou suas palavras agradecendo os três funcionários públicos que se deslocaram até a câmara para receberem as moções de aplausos indicadas pelos vereadores da Elenilson Cruz (PT), Marinete Mesquita (PT) e Arlete Amaral (PP). Relatou sobre a atual situação que se encontra algumas ruas do bairro José Moreira, pediu que a prefeitura venha tomar providencias com urgência, pois, em alguns lugares está ficando difícil a trafegabilidade, prejudicando diretamente a população que necessita de ruas com condições para trafegar. Mais uma vez esteve pedindo que o poder executivo venha resolver o problema do esgoto a ceú aberto que existe na Rua Roraima, relatou que esteve visitando o local recentemente e afirmou que o mau cheiro é grande devido ao esgoto, com isso pede que o poder executivo se sensibilize com a situação que os moradores estão passando e venha realizar as devidas melhorias no local. Na oportunidade pediu também que o poder executivo através da secretaria de obras venha realizar a limpeza do esgoto que se situa atrás da igreja batista, no centro. Ressaltou a importância do trabalho de desobstrução venha acontecer no verão, para que no inverno a população não sofra com os transtornos causados pela obstrução de bueiros e esgotos. Finalizou sua fala expressando sua expectativa para que seus pedidos sejam atendidos.



Vereador Jurandir Queiroz (PROS): deu início a suas atribuições mandando um abraço a todas as pessoas que acompanham as sessões via redes sociais, destacou a importância da comunicação da casa, que está levando o trabalho dos vereadores a lugares que antes não chegavam através da transmissão das sessões ao vivo. Falou sobre a rifa que uma mãe e sua amiga chamada Jucilene está realizando em prol da saúde de seu filho Thalison que faz tratamento de um câncer desde 2018, na oportunidade a mãe vem através do vereador pedir ajuda para que toda a população que puder, venha colaborar comprando uma rifa, para que o dinheiro arrecadado venha ajudar nos gastos que a mesma tem no tratamento de seu filho. Relatou que aguarda ansioso pela vinda da secretária de administração Vilma Gali que se comprometeu na próxima sessão estar vindo a casa do povo, a pedido da vereadora Neiva Badotti (PSB). Solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha viabilizar melhorias de iluminação pública em frente ao centro cultural, visto que alguns pontos se encontra sem iluminação.

Solicitou que seja feito um levantamento através da secretaria de obras das principais ruas que dependem do carro pipa para molhar as ruas, para que assim todas as vias que necessitam do serviço sejam atendidas. Pediu que seja enviado documento para a secretária de educação Francisca Oliveira, para que ela venha informar a real situação dos transportes escolares no município, e de oportuno explique qual o motivo das aulas nas escolas nucleadas ainda não terem sido iniciadas. Sugeriu a presidente da casa que seja realizado uma sessão solene no aniversário da cidade para homenagear as pessoas que tanto contribuem para Brasiléia. Solicitou que seja enviado documento para o CIRETRAN para que venha colocar um semáforo e um quebra-molas em frente ao antigo “Zé Luiz”, visto que o trânsito no local tem um grande fluxo e é bastante perigoso.



Vereador Lessandro Jorge (PT): iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes na sala de sessões. Parabenizou o DNIT por estar começando a realizar as melhorias na Av. Manoel Marinho Montes mesmo com um pouco de morosidade. Ressaltou o trabalho de cada vereador que pediu para que as melhorias chegassem na avenida. Relatou sua visita ao bairro Nazaré juntamente com o vereador Elenilson Cruz (PT), onde estiveram fiscalizando os serviços de melhoramento realizados pela prefeitura nas ruas. Ressaltou a parceria entre a prefeitura e ENERGISA para que seja implantada a iluminação naquele bairro, o parlamentar expressou sua felicidade, pois, essa benfeitoria irá beneficiar diretamente os moradores do bairro, de oportuno parabenizou a empresa ENERGISA e o poder executivo do município pela realização da parceria. Comentou que aguarda ansioso para que a extensão da rede de água venha chegar ao bairro José Rabelo, é um sonho antigo dos moradores daquela região que está mais próximo, visto que o DEPASA já está realizando o levantamento na região. Parabenizou todos os funcionários da casa pelo excelente trabalho que realizam cada um vem desempenhando. Finalizou sua fala agradecendo a Deus e parabenizando todos os vereadores pelo trabalho que cada um vem exercendo a frente de seus respectivos mandatos.



Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): começou sua fala agradecendo a todos os servidores da casa pelo trabalho que cada um desempenha em seu respectivo cargo. Solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias no ramal do km 13 na linha 09, pois, em alguns pontos do ramal citado se encontram em estado precário, prejudicando a trafegabilidade e o escoamento da produção da comunidade. O nobre Edil relembrou sua ida ao DNIT onde esteve solicitando que o órgão realizasse melhorias na Av. Manoel Marinho Montes e na ponte José Augusto, onde primeiramente foi atendido o pedido de melhorias na ponte e agora está sendo realizado um trabalho de tapa buracos na avenida, na oportunidade expressou sua felicidade com as melhorias que vem sendo realizadas e aguarda que os trabalhos sejam realizados com qualidade. Continuando suas atribuições solicitou que a secretaria de obras venha realizar melhorias no ramal da Aurora que fica no km 75, em especial em uma ladeira que fica próximo ao Sr. Joelmi que está ficando intrafegável, dificultando passagem dos moradores. Parabenizou o Sr. Erisson Cameli, Sr. Sebastião Moreira e a Sr. Ivone Vivam, pelo recebimento das moções de aplausos. Finalizou sua fala agradecendo a Deus e ressaltando que seu mandato está à disposição da população.



Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu início ao uso da tribuna abordando sobre seu projeto de resolução nº 004 que propõe alterar e acrescentar o artigo 9° do regimento interno da câmara de Brasiléia, acrescentando o item 10 que ressalta que os Edis tem que exercer com decoro parlamentar as suas atribuições, acrescentando o inciso terceiro onde destina-se que o vereador deve conduzir-se com decoro parlamentar devendo este ser seguido por todas as áreas da vida e não somente na vida pública no exercício do mandato, no inciso quarto foi ressaltado pela parlamentar a parte que diz que além de outras hipóteses previstas em lei, considera-se falta de decoro parlamentar a pratica de crimes contra: crianças, adolescentes e mulheres e, especial nos casos de violência doméstica. A vereadora chamou a atenção de todos os parlamentares para que o projeto venha ser aprovado. Ressaltou sobre o projeto de lei de autoria do procurador do município Francisco Valadares que protocolou junto ao executivo municipal que institui o auxílio aluguel social maria da penha a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade social no âmbito do município de Brasiléia, destacou a importância de o executivo encaminhar o projeto para a câmara para que o mais rápido seja aprovado, de oportuno parabenizou o procurador pelos relevantes trabalhos prestados ao município. Solicitou que a secretaria de obras venha realizar serviços de melhorias no bairro Leonardo Barbosa, Rua Duque de Caxias, uma vez que um buraco na frente da casa de um cidadão está impedindo o ir e vir do mesmo. Pediu que melhorias sejam realizadas na segunda ponte do ramal do km 13 próximo as 4 bocas, visto que a ponte está com a sinalização e a estrutura comprometida.



Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas palavras parabenizando sua filha Celine pela passagem de seu aniversário, expressando todo seu amor e carinho por ela. Falou sobre uma pequena caminhada que esteve fazendo em seu bairro, na ocasião a parlamentar pode constatar o descaso com que o poder público vem tratando as ruas de Brasiléia. Pediu que o poder executivo realize o asfaltamento da Rua 5 de dezembro, visto que os moradores não aguentam mais a situação que se encontra o lugar, no período invernoso sofrem com a lama, já no período de verão sofrem bastante com a poeira. Solicitou que o governo do estado juntamente com a prefeitura, assim como vai realizar o asfaltamento no bairro 8 de março, também venha implantar a rede de esgoto, para que futuramente não venha quebrar o asfalto para construir a rede de esgoto, evitando mais um gasto. Continuando sua fala a parlamentar solicitou as copias das declarações de bens e rendas do ano de 2017 até o presente ano da prefeita do município de Brasiléia Fernanda Hassem, do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, do secretário de finanças Tadeu Hassem e do secretário de obras Francisco Lima. Agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do projeto de sua autoria que institui políticas públicas que garantem os direitos, a proteção as crianças com autismo no município, de oportuno também agradeceu a prefeita do município e ao promotor de justiça Dr. Juliandro Martins.



Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): iniciou suas atribuições solicitou do poder executivo através da secretaria de obras venha realizar melhorias com qualidade nas linhas 09 e 10 no ramal do km 13, de oportuno que também seja realizado um tapa buracos na parte que contém asfalto no mesmo ramal. Na oportunidade o vereador estendeu seu pedido de melhorias até o ramal do Polo, pois, a atual situação que se encontra o ramal vem colocando em risco a população que transita no local, devido aos grandes buracos que existem no ramal. O parlamentar pediu que venha acontecer parcerias com o governo do estado para que as melhorias sejam viabilizadas com mais celeridade. Continuando seus pedidos solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar um paliativo no ramal do km 19, que vá até a comunidade do Pega Fogo e Paraiso. Na ocasião o Edil pediu que seja encaminhado para a casa o calendário de planejamento das ações que a secretaria de obras irá executar. Solicitou do setor competente que venha providenciar alguns bancos para a praça que fica ao lado da ponte Wilson Pinheiro que liga Brasiléia a Cobija, visto que é um ponto turístico onde muitas pessoas visitam. Expressou seu descontentamento com a gestão da prefeita Fernanda Hassem em relação ao modo como ela trata o produtor rural, segundo o Edil é a pior gestão que já teve para o homem do campo, pois faltam incentivos, apoio para o produtor.



Vereador Rogério Pontes (PROS): começou sua fala solicitando que a secretaria de obras tenha uma atenção especial com a comunidade do ramal do km 29, visto que já é a terceira vez que o nobre Edil pede melhorias na localidade e até o momento não foi atendido, em virtude da situação solicitou novamente que venha acontecer as melhorias necessárias no ramal. Pediu que o poder executivo venha realizar benfeitorias no ramal do km 52, segundo o ele, vem sendo cobrado pela comunidade, e aguarda que com urgência o poder executivo venha realizar os trabalhos necessários no ramal. Na oportunidade pediu ainda que a prefeitura execute as melhorias necessárias em toda extensão do ramal do km 55 que sai no ramal do km 67, pois moram mais de 210 famílias no local, que estão sendo prejudicadas pela atual situação do ramal. Finalizando suas indicações pediu que melhorias sejam realizadas no ramal do Etelvi e no ramal do Cajueiro. Parabenizou todos os funcionários da câmara municipal e desejou sucesso a todos. Afirmou que irá parabenizar o DNIT apenas quando finalizarem os trabalhos na Av. Manoel Marinho Montes, e aguarda que os trabalhos sejam executados com qualidade.

