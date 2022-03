Câmara de Brasiléia realiza sexta sessão ordinária de 2022

A sexta sessão ordinária aconteceu em uma data muito especial, onde se comemora o dia internacional da mulher, na oportunidade a presidente da câmara, Arlete Amaral (SD) ofertou um grandioso café da manhã para os funcionários da casa, em especial para as funcionárias. Após acontecer o café da manhã a presidente ainda agraciou as funcionárias com presentes individuais. As homenagens continuaram e logo em seguida os funcionários do banco Sicredi Vitor Manea e Jorge Lucas estiveram na casa do povo dando uma rosa para cada mulher que estava na câmara, como forma de homenageá-las pelo seu dia.

A presidente Arlete Amaral (SD) relatou a importância da mulher em sua mensagem em homenagem ao dia internacional da Mulher. “Agradeço a Deus pela dádiva da vida e por ser uma mulher. Parabenizo todas nós que lutamos todos os dias para transforma, salvar, educar, edificar. Mulheres fortes, capazes de ser o que buscamos ser, determinadas e incansáveis. Mães, esposas, filhas, netas, médicas ou professoras, do lar ou empresárias, mães que também são pais, somos muitas, somos várias, somos vitoriosas.” Destacou a presidente.

Logo após a confraternização, iniciou-se nesta terça-feira 8 de março a Sexta Sessão Ordinária que contou com a presença dos vereadores Jurandir Queiroz (PROS), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Rogério Pontes (PROS), e da Presidente Arlete Amaral (SD).

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para a cidade em várias áreas.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar iniciou sua fala relatando a importância das mulheres dentro da sociedade, ressaltou o papel fundamental que as mulheres tem e que sem elas seria impossível a formação da família. Na oportunidade, o vereador reconheceu o papel fundamental que as vereadoras da câmara estão exercendo, segundo ele o trabalho que elas vêm realizando abrilhantou o espaço, renovou a casa com as mudanças que vem acontecendo. Seguindo sua fala o vereador relatou que não tem nada contra a deputada estadual Maria Antônia, e que esteve junto com ela em duas campanhas ajudando em sua caminhada até a vitória. Relatou ainda que não existe nenhum rancor da parte dele com a família da deputada. O vereador agradeceu a Deus por mais um dia de vida, agradeceu ao povo de Brasiléia que vem acompanhando seu trabalho. De oportuno agradeceu ainda todos os presentes no recinto. O parlamentar mandou um abraço para toda a população da Brasiléia, em especial para as mulheres, visto que hoje se comemora o dia internacional das mulheres.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas atribuições parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. A vereadora solicitou que seja encaminhado um oficio para a secretaria de saúde do estado solicitando um mamógrafo para o Hospital Regional do Alto Acre, e um profissional da área de ginecologia para que venha atender as mulheres da regional. Solicitou ainda que a prefeitura e secretaria de saúde do hospital de Brasiléia possam estar colocando para funcionar os dois aparelhos de Colposcopia, visto que atualmente não estão em funcionamento, prejudicando assim as mulheres que se beneficiariam com os exames que esse aparelho realiza. A vereadora relatou uma visita que esteve realizando no ramal do Nazaré, e diz ser vergonhoso a situação que se encontra o ramal, bem próximo a cidade e quase em situação intrafegável. Com isso, pediu que seja encaminhado um oficio para a secretaria de obras solicitando providencias em caráter de urgência em 1 km adentro do ramal do Nazaré. Relatou também sua visita ao prédio da UFAC, e expressou sua insatisfação por atualmente a universidade não está em funcionamento, impedindo assim de vários jovens cursarem um nível superior pela faculdade federal e sem custos. Solicitou que seja encaminhado um oficio para todas as prefeituras da regional do Alto para que venham contribuir com uma contrapartida para que o plano de interiorização da UFAC seja executado. Dando segmento a sua fala relatou a situação vergonhosa com que a empresa contratada pelo governo do estado “Tec Serve” trata seus funcionários que estão desde o início do ano sem pagar o salário de seus servidores. Com isso pede para que seja encaminhado um oficio para a empresa para que tome providencias e realize o pagamento de seus funcionários.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): iniciou o uso da tribuna relatando sobre o dia internacional da mulher, expressou o protagonismo que as mulheres têm, e que sempre buscam romper paradigmas. A parlamentar cumprimentou sua mãe, e relatou que a mesma teve seus vencimentos bloqueados, pois a parlamentar está revelando a real situação do município, a vereadora afirmou que não irá se silenciar diante do fato ocorrido. Cumprimentou também todas as mulheres trabalhadoras rurais, que precisam “romper” os ramais em péssimas condições de trafegabilidade para trazer suas produções para a cidade, pois não há ramais de qualidade ofertados para com a população. A nobre Edil se solidarizou com todas mulheres que necessitam do CEAM, pois o órgão se encontra sem os devidos profissionais para seu funcionamento, de oportuno solicitou que o governo do estado possa contratar uma assistente social, psicólogo e um assessor jurídico para que assim venha melhorar o atendimento para as mulheres que necessitam. A parlamentar cumprimentou as mulheres que precisam pegar cartazes e ir para a ponte em busca do reconhecimento e da devida valorização, a mesma se colocou à disposição dessas mulheres, e expressou seu descontentamento em relação aos governos ineficientes. Rememorou um pedido feito a dias atrás em tribuna pelo vereador Marquinhos Tibúrcio sobre a construção da nova ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia, a mesma afirmou que a deputada federal Mara Rocha já destinou vários milhões para a construção da ponte, porém exigiu que a obra fosse executada pelo prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes. A nobre Edil relatou os perigos oferecidos pela ladeira do bairro Marcos Galvão, a mesma vem causando constantes acidentes, pediu mais uma vez que melhorias venham ocorrer no local.

Vereador Rogério Pontes (PROS): Começou suas palavras cumprimentando todos os presentes na sala de sessões, e destacando a importância desta data (08) de março, onde se comemora o dia internacional da mulher. O parlamentar parabenizou a todas as funcionárias da câmara municipal, em nome da presidente Arlete Amaral que vem se destacando muito bem como a presidente do poder legislativo. Parabenizou também todas as funcionárias da prefeitura em nome da funcionária da comunicação Verônica, que sempre está presente nas sessões da câmara. O parlamentar se associou ao pedido da vereadora Neiva, para que venha acontecer melhorias no que diz respeito aos atendimentos no hospital regional, visto que várias reclamações vêm acontecendo a respeito do mesmo. Agradeceu na pessoa do ex-assessor de comunicação da Câmara de Brasiléia Fernando Oliveira, pelos trabalhos prestados na época em que o vereador era presidente da casa, pelas inúmeras contribuições que o profissional contribuiu. Dando segmento em sua fala ressaltou que sua mãe foi um exemplo de mulher, deixando um legado muito forte. Ressaltou ainda a importância de acontecer a valorização das mulheres, e expressou sua gratidão a todas pela grande contribuição que dão para toda sociedade.

A equipe de comunicação da Câmara Municipal de Brasiléia, em nome do assessor de comunicação Clebson Venâncio Parabeniza a todas as mulheres pelo seu dia, sempre lembrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Feliz dia das Mulheres!

