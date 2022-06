Câmara de Brasileia realiza sua 19ª sessão ordinária de 2022

Aconteceu nesta terça-feira, 07 de junho, a Décima Nona Sessão do Segundo Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura do Município de Brasiléia, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).



Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.



Vereador Elenilson Cruz (PT): iniciou suas palavras relatando que foi sim enviado documento Para o ICMBIO pelo secretário de obras Francisco Lima, pedindo autorização Para o município executar a construção de uma ponte de madeira de 60 metros de extensão localizada no Km 59 + 40 km no ramal da Pinda, sobre o Rio Xapuri na reserva Chico Mendes no município de Brasiléia. Visto que é uma grande prioridade do poder executivo, a construção dessa ponte, pois irá melhorar diretamente a vida das pessoas que residem na localidade. O parlamentar expressou seu descontentamento com o ICMBIO, pois segundo ele o órgão está dificultando a vida dos moradores da reserva Chico Mendes. Destacou a importante ação que logo irá ocorrer no ramal do km 59, a abertura de 23 km de ramal até o Rio laco, um compromisso do poder executivo que irá ser executado, a obra é de suma importante para a comunidade, pois, vai facilitar a vida dos moradores daquela comunidade que atualmente Para se descolar até sena Madureira levam até 5 dias de viagem. Ressaltou que as ações por parte da prefeitura estão acontecendo, o trabalho que é de competência do executivo está sendo feito, o que está faltando é a autorização dos órgãos competentes Para que o poder executivo venha iniciar os trabalhos nas localidades que dependem de autorização. Continuando sua fala pediu a secretaria obras que venha intervir nas ruas do bairro Leonardo Barbosa, realizando a desobstrução dos bueiros, pois, desobstruindo agora no período de verão, evitará maiores transtornos no período chuvoso. Solicitou que o poder executivo através da secretária de obras possa finalizar o trabalho iniciado nas ruas da agrovila do km 26.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou sua fala solicitando que o poder executivo através da secretária de obras venha realizar urgentemente a desobstrução do bueiro que se situa na Rua 12 de Outubro, pois o mesmo vem causando transtornos a população como mau cheiro. E de oportuno que seja realizado a melhoria das calçadas que ficam sobre os bueiros, visto que atualmente em algumas partes a calçada está quebrada, ficando um buraco que leva direto ao esgoto, com isso que o setor responsável venha com celeridade realizar as melhorias necessárias na rua. Relatou que esteve recebendo nesta última segunda-feira (7) a visita do deputado estadual Gerlen Diniz (PP), onde na oportunidade o vereador pediu ajuda ao deputado Para tentar resolver a situação do ramal do km 18, onde está sendo realizadas melhorias em 4 km do ramal pelo DERACRE e outros 3 km estão ficando desassistidos das melhorias. Na ocasião o vereador esteve visitando o ramal com o deputado e o mesmo se comprometeu a buscar soluções junto ao DERACRE para a comunidade. Continuando suas palavras o parlamentar solicitou que o poder executivo que o poder executivo venha fazer um levantamento dos ramais que tenham partes críticas que alagam, para que posteriormente venha realizar as devidas melhorias. Pediu que a secretaria de obras viesse realizar um paliativo nas partes críticas do ramal do km 84, visto que ainda nem se iniciou o período invernoso e em alguns locais já se pode encontrar atoleiros.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou suas atribuições afirmando que está vereadora para defender os interesses públicos, da população. Relatou que irá continuar trazendo a tona todos os processos que a excelentíssima prefeita do município Fernanda Hassem faz parte, pois, segundo a Edil os processos são de interesse público. A vereadora pediu respeito à sua família, e relatou que toda vez que eles forem citados ela irá sair em defesa. Seguindo sua fala solicitou que a Câmara venha solicitar o seu próprio extrato bancário da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil dos anos de 2013 e 2014. Solicitou ao poder executivo que venha realizar o pagamento do pedreiro que prestou serviços na obra dos banheiros da agrovila do km 26, pois, segundo o trabalhador até o momento não recebeu o pagamento pela realização dos serviços, e o mesmo vem passando por uma situação muito difícil, em virtude da falta de dinheiro. Pediu que seja esclarecido pelo poder executivo municipal qual cargo o Sr. Nevisson ocupa na gestão. Solicitou da secretária de educação Francisca Oliveira que mande para a casa do povo o valor do recurso federal que vem para o município, e o valor do corte das verbas da educação. Solicitou da secretária de saúde do estado do Acre que mande para o hospital Regional do Alto Acre, aparelhos para que seja realizado o exame de glicemia nas pessoas que necessitam, pois, até o momento faltam os matérias para a realização do exame. Solicitou que a prefeitura venha realizar a iluminação da ponte José Augusto, visto que em 2017 o executivo municipal de Brasiléia já realizou o trabalho de iluminação no local.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu inicio ao uso da tribuna expressando o seu descontentamento em relação ao projeto de sua autoria que visava defender as crianças, mulheres e inclusive fortalecer a campanha Maria da Pena não ter sido aprovado pela maioria dos parlamentares. Porém a mesma afirmou que respeita o voto de cada um, pois, o voto é soberano. A parlamentar indagou de qual a necessidade de haver um procurador geral no município, sendo que já existe procurador concursado no município. Continuando suas palavras a nobre Edil solicitou que seja enviado um ofício para o representante do ICMBIO no Alto Acre, o Sr. Luan Carlos, para que o mesmo esteja comparecendo na câmara municipal durante a 20º Sessão Ordinária, para que o mesmo juntamente com os vereadores venha tratar sobre assuntos de interesse da população. A parlamentar pediu respostas sobre o que está acontecendo com os recursos aprovados pelos vereadores para o exercício do ano 2022. Solicitou respostas do poder executivo em relação a construção de banheiros no Km 67, pois segundo denúncias de moradores há várias irregularidades na construção, o projeto contemplava caixa d’água de 1 000 L, porém, segundo fotos feitas pelos moradores o local foi contemplado com caixas de apenas 250 L, com isso a parlamentar pediu respostas em relação a situação dos banheiros. A Edil finalizou sua fala afirmando que sempre estará a serviço da população.

Vereador Rogério Pontes (PROS) começou sua fala demonstrando apoio a fala do seu colega de parlamento Elenilson Cruz (PT). Relatou que todos erram, e que não existe nenhum santo. Afirmou que sempre votará os projetos de acordo com sua opinião. O nobre Edil afirmou que é pré-candidato ao cargo de vereador no ano de 2024, e vai brigar mais uma vez para ser eleito. Vale ressaltar que o vereador foi o mais votado nas últimas eleições. Dando continuidade às suas atribuições o Edil pediu ao secretário de obras Francisco Lima que venha dar celeridade aos planejamentos de ramais da cidade, para que ainda no verão venha executar as melhorias necessárias, pois com a chegada do período chuvoso é inviável realizar melhorias com qualidade nos ramais, prejudicando assim diretamente os produtores que necessitam escoar sua produção e se deslocar até a cidade. Na oportunidade expressou seu descontentamento com o atual secretário de obras, segundo o vereador o secretário mudou para pior. Parabenizou a secretária de educação Francisca Oliveira e o secretário de planejamento Emerson Leão pelos relevantes trabalhos que ambos vem realizando a frente de suas pastas. Relatou que seu mandato está a disposição da população, agradeceu a Deus por mais uma sessão e parabenizou todos os parlamentares pelos trabalhos que vem sendo executados na casa.

