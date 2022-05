Câmara de Epitaciolândia realiza Décima Quarta sessão ordinária de 2022

Rosimari Ferreira

A Câmara Municipal de Epitaciolândia iniciou nesta segunda-feira 16, os trabalhos legislativos na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro, com a Décima Quarta sessão ordinária de 2022. Sete dos nove vereadores estavam presentes.

A vereadora Seliene Lima (PODEMOS), iniciou suas palavras cumprimentando a todos os presentes. Informou que fez visitas durante esse final de semana, e que acompanhou a mais uma edição do Saúde na Comunidade que aconteceu na comunidade São Sebastião que fica localizada em Brasiléia mais pertence a Epitaciolândia. Que ficou surpreendida pois foram muitas pessoas que participaram. Que esteve na Secretaria Municipal de Saúde, para saber quantos atendimentos tinham sido realizados, e foi informada pela servidora Jéssica que foram 1.651 atendimentos, que a saúde tem ido aos lugares mais distantes e que isso é trabalhar para o povo, assim parabeniza ao Secretário de Saúde e toda sua equipe. Que com as pessoas com quem conversou disseram que estavam muito satisfeitos e que ocorreram até momentos de cultura com apresentação de louvores. Falou que na ocasião, o vice governador Major Rocha estava presente e que aconteceu a entrega de um caminhão que suprirá a necessidade dos produtores rurais. Disse que estava muito feliz enquanto vereadora por ver as emendas parlamentares que o município tem recebido, como por exemplo as três caminhonetes frutos de emendas parlamentares. Que nessa gestão percebe o compromisso do prefeito que tem respeitado as emendas parlamentares e aplicando de maneira correta, mesmo não sendo ele de Epitaciolândia. Falou ainda que no sábado aconteceu a maratona e tem ocorrido várias atividades e parabeniza o Secretário Joãozinho, o Régis que tem desenvolvido um bom trabalho na cultura. Finalizou parabenizando o prefeito por estar valorizando o funcionário público, e cita como exemplo os Agentes de Endemias pelo aumento que eles receberam de 56,38%, que com isso o funcionário vai estar trabalhando com entusiasmo pois está sendo valorizado.

O vereador presidente Diojino Guimarães (MDB), iniciou sua fala cumprimentando aos presentes e disse que enquanto presidente ele poderia ficar só presidindo, mas que jamais poderia ficar calado vendo tantas mazelas que estão acontecendo no município, como por exemplo uma empresa que ganhou para fazer 25 lixeiras, de um tamanho pequeno que custaram aos cofres públicos cada uma 1.057,00 reais, totalizando 26.425,00. Essa lixeira pega 40 ripinhas e um total desse gasto é brincar com dinheiro público, é um desrespeito com a população. É por isso que nossas ruas estão abandonadas, é por isso que não temos serviços de qualidade. Disse que na sexta feira recebeu uma denúncia de que na propriedade do pai do vereador Nego, e do Secretário de Obras Senhor Felipe, que a caçamba que deveria estar carregando piçarras nos bairros, realizando trabalhos nos bairros estaria transportando milho nesta propriedade. Então como pode ele se calar perante tudo isso? Disse que não pode se calar, por que ninguém tem direito de pegar o que é público e usar como se fosse seu, só porque é secretário ou vereador. Falou mais uma vez sobre o pedido de suplementação que o prefeito alega que se não for aprovado faltará medicamentos, o que é faltar com a verdade, por que se realmente estivesse faltando dinheiro nenhuma ação, como por exemplo, itinerantes poderiam estar acontecendo. Na verdade o que o prefeito está sentindo é o desmame das diárias que ele antes usava como queria, ele o prefeito, a primeira dama Aline e seu vice prefeito Soares. Que o prefeito anda dizendo que a câmara só trabalha um dia na semana e quer atrapalhar os trabalhos, então quero lhe dizer senhor prefeito que se tem uma coisa que o senhor não vai ver é esse vereador fazendo farra com dinheiro público. Que é só entrar no portal da transparência para ver o desmantelo com o que o dinheiro público. Que não dá seis meses para essas caminhonetes que forem recebidas, por que essa turma que está aí é uma turma de cupins que só querem acabar com o pouco que temos. Que não aceita um prefeito dizer que não tem recursos para pagar seus credores, mas fez uma festa de um valor imenso, um gasto de tamanho alarmante. Disse que, se sentiria envergonhado se fosse prefeito e não cuidasse da população, deixando o povo abandonado Que é vergonhoso que tenhamos caçambas em propriedade de pai de vereador e o povo precisando de atendimento nos bairros. Finalizou dizendo que o prefeito vai aprender a respeitar a casa legislativa e que se não houver uma mudança no projeto, não for arrumado todos os erros a câmara não vai votar de qualquer jeito. Que o prefeito pode continuar falando o que quiser, mas vai ter que respeitar a Câmara, e que enquanto ele estiver ali vai fiscalizar e fazer seu papel, vai ter que respeitar pois ele é igual arabu quanto mais bate mais cresce.

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD) cumprimentou a todos os presentes e disse que arabu para quem não conhece é mujangué. Falou que mais uma vez quer apresentar seus pedidos de providências para a rua Raimunda Ribeiro no bairro Vila Vitória e fica indignado de ver a situação das ruas do município e saber que ao invés de estar a tendendo a população, há uma caçamba na propriedade de pai de vereador e de secretário servindo a interesses particulares. Disse que os moradores do bairro Vila Vitória estão pedindo socorro. Porém o prefeito que nada tem feito, só não entregou o mandato ainda com vergonha. Que ele está na frente para dar o troféu de mentiroso ao prefeito Sérgio Lopes e que ele tomou o lugar do ex-prefeito André, que o prefeito está usando de mentiras pra tentar denegrir os vereadores e que não tem competência. Fez um desafio ao prefeito, “deixe seu cargo por um ano e deixe o presidente da câmara assumir por para ver o salto que Epitaciolândia dará”. Pediu ao prefeito que vá visitar as ruas nos bairros de Epitaciolândia, que talvez por não ser daqui o prefeito não conhece, mas ele vereador iria ensinar. Solicitou então, que o prefeito fosse ao bairro conhecido como buraco do tatu e que vá na rua girassol. Vá na rua Airton Sena no bairro Beira Rio, onde o senhor nas campanhas fez um vídeo dentro do buraco e até agora nada foi feito pelos moradores nessa administração. Vá no bairro Vila Vitória, vá no seu próprio carro para ver como está a situação, qualquer dúvida nesses endereços o vereador disse que enviaria e ensinaria ao prefeito. Falou mais uma vez que nunca tinha visto uma gestão que não apresenta seu planejamento, que todos os outros prefeitos que aqui já passaram tinham planejamento e apresentavam na Câmara. Finalizou dizendo que mais uma vez, quer cobrar sobre as providências solicitadas para o beco do mangueirão onde foi solicitado uma limpeza e iluminação. Também foi solicitado a iluminação próximo a Escola Brasil Bolívia, na rua do Sindicato da educação.

O vereador Marco Ribeiro (PSDB), iniciou falando que foi cobrado pela população quanto aos serviços de segurança pública e disse está encaminhando documentos ao setor competente para que o serviço de policiamento do GIRO volte a fazer o trabalho iniciado e que deu resultado na segurança nos bairros; Parabenizou o prefeito e o secretário de saúde Sérgio mesquita pela realização de mais um programa saúde na comunidade, que aconteceu na comunidade São Sebastião; Disse que encaminhou documentos ao PROCON para saber sobre os preços da carne de boi e muitos açougueiros não ficaram satisfeitos com seu pedido, mas que o vereador entende o descontentamento deles contudo o vereador está para defender a população; Enalteceu a atuação rápida do PROCON que atendeu ao pedido do vereador e já emitiu aos açougues e supermercados uma recomendação para que faça tabelamento dos preços de carnes e acredita que em breve deve ter uma baixa nos preços de carne em Epitaciolândia; Parabenizou o governo do estado por reiniciar os trabalhos de recuperação da estrada velha; Parabenizou a secretaria de esportes pela realização da maratona em Epitaciolândia; Marquinhos direciona a fala ao vereador Rubens e menciona discordar do posicionamento do colega de bancada quando diz que ali na Câmara só tem cinco vereadores, para Marcos Ribeiro os nove parlamentares tem feito seus trabalhos sim, cada um a seu modo de agir, e pede respeito aos vereadores de base do prefeito que também são representantes do povo, apenas tem formas diferentes de fazer suas cobranças; Disse que os dados levantados pela equipe da atual administração o credenciam como bem avaliado levando em consideração a questão de recuperação de ramal e programa itinerantes; Marcos entende que as ruas de Epitaciolândia são graves problemas dessa gestão e as cobranças são normais e o prefeito tem buscado o melhor para o município. Finalizou justificando que a denúncia da máquina do Deracre na propriedade do pai do vereador Nego pode ser que estivesse quebrada ou apresentou algum problema e o vereador Nego como gestor público pode ter deixado no local como forma de guardar o maquinário público.

O Vereador Messias Lopes (PT) iniciou registrando a presença de algumas pessoas do município e citando um trecho bíblico que está em Filipenses 4,19; Relatou o momento triste que passa nosso município por conta do atraso no início do ano letivo 2022 e pior ainda é a situação de muitos alunos não poderem chegar até as escolas por que os ramais não oferecem condições de trafegabilidade dos ônibus escolares depois de uma chuva pois os trabalhos de recuperação de ramal estão sendo uma vergonha, mesmo o chefe de trechos gravando vídeos e mais vídeos, porém faz os trabalhos de péssima qualidade; Disse ser um desrespeito do governo do estado e da prefeitura de Epitaciolândia que em dois anos sem aulas, começam o ano letivo no meio do ano e os alunos ainda perdem aula pela falta de transporte e falta de ramais de qualidade; Lamentou que o governo e a prefeitura não se planejaram para o início das aulas, dando desculpas de que os ônibus estão em reformas, manutenção ou ainda aguardam licitação; Disse que no ramal do 14 tem trecho intrafegável, bem como no ramal do km 20 e cobrou ao vereador Marquinhos da base do prefeito, que a prefeitura faça serviços de qualidade com piçarramento; Fez pedidos de providencias para realização do Projeto Cidadão via Tribunal de Justiça, prefeitura e outros órgãos parceiros, como forma de garantir agilidade e ampliação de serviços de documentação dos epitaciolandenses; Fez pedidos de providencias para o Bairro José Hassem solicitando limpeza e operação tapa buracos em várias ruas do referido bairro; Lembrou que a população e os próprios vereadores não entendem como a atual gestão se movimentou rápido para fazer uma festa com gastos elevados e não tem a mesma rapidez para recuperar as ruas do município; Disse que acompanhou via face book, os moradores do Bairro Vila Vitória fazendo cobranças diante das péssimas condições das vias públicas e quando a prefeitura chega para realizar algumas benfeitorias os serviços não são de qualidade ou não concluem os trabalhos a exemplo da rua da Lubri pneus, Fontenele de Castro, Ayrton Senna e rua Pará. Messias relembra a denúncia feita pelo colega de bancada Diojino Guimarães quanto ao maquinário do Deracre que era para estar trabalhando na recuperação de ramais e no entanto foi tirado do seu destino para atender trabalhos particulares na propriedade do pai do Vereador Nego e do secretário Phelipe, transportando milho ao invés de estar transportando piçarra para garantir os bons serviços de ramais; Finalizou relatando visita na associação Fronteira, ramal Fontenele de Castro, onde o prefeito e o pré candidato a deputado estadual estavam presentes com alguns “Baba ovos” da gestão que queriam desmerecer os trabalhos dos vereadores e jogar a população contra a câmara e que foi rebatido pelo nobre Edil que pediu respeito aos trabalhos legislativos e todos os vereadores; disse que aquela comunidade cobra melhoria de ramal; E que vai contactar com gabinete do Deputado Leo de Brito para ver a possibilidade de contemplar a associação com uma peladeira de arroz.

O vereador José Maria (UB), iniciou cumprimentando todos os presentes e quem acompanha via redes sociais; Falou sobre visita feita na escola Pequeno Príncipe onde a gestão escolar fez de forma criativa a abordagem perante as crianças da importâncias das profissões dentro de uma sociedade e do papel do vereador e do prefeito no município; Abordou a situação da Rua Primavera no Bairro da Glória que o edil já fez mais de quatro pedidos oficializados ao poder executivo e não tendo respostas, para essa e outras ruas; Que o prefeito tem alardeado na zona rural que os vereadores ao não conceder suplementação de 22 milhões de reais ao executivo, não estão prejudicando o prefeito e sim a população, contudo o vereador pontua que o prefeito ao não responder com trabalhos os pedidos dos vereadores, não está prejudicando os vereadores, mas a população também e é bom que o prefeito saiba disso; Lembrou que o prefeito esteve antevéspera da eleição de 2020 na rua primavera na companhia do atual chefe de campo que vive atirando de ponto 50, fazendo promessas para enganar o povo e conseguiu, depois disso não apareceu mais lá; Reportou a vereadora Seliene Lima, mencionando que não cabe parabéns ao prefeito por estar pagando o piso dos ACS e ACE, pois não é mais do que obrigação do gestor pois trata-se de uma lei federal, sancionada pelo presidente da república e que já foi aprovada PEC 2564 que regulamenta o piso dos enfermeiros, técnicos de enfermagens, parteiras e daqui uns dias é obrigado os prefeitos também pagarem, pois os recursos são garantidos pelo governo federal cabendo apenas ao gestor municipal efetuar o pagamento; Sobre a sequência de parabéns que a vereadora direcionou ao prefeito, José Maria disse que a vereadora esqueceu de parabenizar o prefeito pela friagem que caiu na cidade e pediu para que a nobre parlamentar não esqueça da cobrir o espetaculoso par não sentir frio; Disse que o piso dos professores foi uma garantia obtida na justiça e os gestores não tinham para onde correr, então não há motivos de parabenizar gestor municipal; Direcionou a fala ao vereador Marco Ribeiro quanto a questão dos cinco vereadores citado pelo vereador Rubens. Para José Maria não há preocupação de alguns vereadores quando o prefeito sai de comunidade em comunidade dizendo que é o grupo dos cinco que está emperrando o município e que o vereador Marco não rebate que são nove vereadores. Cita ainda que quando o prefeito se encarrega de denegrir a imagem da Câmara, só fala em cinco vereadores e o vereador Marcos nunca questionou o prefeito que são nove vereadores, então se a gestão diz que só são cinco vereadores, o vereador Rubens está certo; Pediu explicações sobre documentos que constam no portal de transparência relacionados a três contratos firmados entre prefeitura e empresa especializada em fornecimento de lubrificantes nos seguintes valores: R$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e quatro mil reais), R$ 545.000,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil reais), e R$ 651.000,00 (Seiscentos e cinquenta e um mil reais), e vários ônibus parados por problemas mecânicos; Apresentou também um contrato da prefeitura com a funerária Santa Luzia, do Senador Guiomard, no valor de R$ 1.837.000,00 (Um milhão oitocentos e trinta e sete mil reais), a pedido da secretaria de ação social do município, contudo ninguém nunca viu outra funerária atuar no município a não ser as duas já existentes Cristo Rei e São João Batista; José Maria finaliza dizendo que a farra do dinheiro público acabou e o prefeito tem pinotado por causa disso e que a questão da aprovação do 1% no remanejamento não afeta o montante de 65 milhões de reais orçado para o ano de 2022, apenas garante fiscalização dos vereadores nos recursos públicos. Que as farras com artistas corriqueiramente com dinheiro do município precisa ser esclarecida, pois ao invés fazer gastos desnecessários com esses artistas e mordomias dos mesmos se investissem em sacolões era mais viável. Que tem recebido informações que a família do prefeito tem vindo para a cidade e se hospedado no Hotel Tobias pago com recursos públicos.

