Câmara de Epitaciolândia realiza décima quinta sessão ordinária de 2023

A câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 15, a décima quinta sessão ordinária de 2023 com a presença de oito dos nove vereadores, o vereador Pantico da Água (SD), justificou ausência.

Acompanhe o que foi disto pelos vereadores em uso a tribuna

A vereadora Lucimar Monteiro – Preta (Progressistas), iniciou parabenizando todas as mães pela passagem do dia das mães domingo 14 de maio; Pediu que a secretaria de obras faça reparos na rua São Sebastião no Bairro José Hassem em frente a creche Maria da Anunciação; Pediu melhorias para todas as ruas do Bairro José Hassem e ruas do Bairro Vila Vitória que estão intrafegáveis assim como no Bairro da Satel; Parabenizou a prefeitura pelos trabalhos na Avenida Amazonas e em algumas ruas onde os trabalhos de tapa buracos estão acontecendo com asfalto; Disse que em breve teremos melhorias na ladeira da Lubri pneus; Parabenizou o secretário de Saúde pelo recente itinerante acontecido na cidade com vários atendimentos e especialidades.

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou falando sobre a situação de abandono do município e que, o que os vereadores levam para a tribuna é o clamor da população; Disse que as ajudas parlamentares tem acontecido, mas o município voltou a ser vila pela falta de ação dessa gestão, citou o Bairro Por do Sol com ruas abandonadas; Lamentou a falta de iluminação pública e falta de infraestrutura; Que o prefeito mandou tapar buracos em frente a a casa dele que não tem movimentação grande de veículos e deixou de fazer esse mesmo trabalho na rua São Sebastião onde é grande o transito; Abordou emenda do senador Petecão para construção de calçadas e já foi retirado parte desse recurso e não concluiu-se os serviços; Disse que o prefeito não pensa no povo, é vaidoso, arredío, valente e brabo; Lamentou a gastança de dinheiro com itinerantes tentando passar para a sociedade que a saúde está bem, enquanto faltam profissionais nos postos de saúde, ou seja, estão enganando as pessoas com os itinerantes, jogando fora o dinheiro público, prova disso é que a pessoa se consulta nas unidades de saúde mas não encontram os medicamentos da receita médica na farmácia municipal; Pediu respeito aos moradores da Rua Raimunda Borges, que está precária e ali para enganar os moradores fizeram um trabalho sem qualidade e ainda postavam vídeos que deram um tiro de ponto 40, serviços que não resistiram a primeira chuva; Reforçou que faltam pessoas com competência para gerir a cidade e o povo está sofrendo e passando por calamidade; Lembrou que o governo do estado fez paliativo no ramal Fontenele de Castro e o acordo firmado com a prefeitura de arrumar os bueiros nunca foi cumprido e estão até levando os bueiros; lamentou que o prefeito ao invés de buscar parceria com o governo, faz é brigar com ele o povo sofrendo; Disse que a pedido dos vereadores da bancada dos cinco, as máquinas do Deracre fizeram trabalhos em vários ramais e o governo só retirou as máquinas do poder do munícipio por que estavam a serviços de trabalhos particulares em terras de gente da gestão; Disse que foi solicitado ao gabinete do senador Petecão que mudasse a emenda de recuperação de ramal, para aquisição de um trator de esteira, como forma de ter a máquina no município e atender com mais frequência onde houver necessidade; Fez apelo para que a gestão recupere o ramal da professora Celigênia, bem como o ramal Fontenele de Castro; Que a prefeitura faça um planejamento de ação de trabalhos pois ao que tudo indica, não existe planejamento nessa gestão; Que já se passaram 3 anos dessa gestão e até hoje só foi feito um parquinho perto do ginásio; Falou sobre o pedido de seletivo da saúde, que foi enviado pela prefeitura para que seja através de currículo e certamente se for assim dessa forma é apenas para servir de cabide de empregos colocando cabos eleitorais dentro da prefeitura; Finalizou parabenizando todas as mães pela passagem do dia das mães.

