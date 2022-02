Câmara de Epitaciolândia realiza segunda sessão ordinária de 2022

A Câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 21 de fevereiro a segunda sessão ordinária de 2022, na Sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro. Estiveram presentes oito dos nove vereadores, o vereador Messias Lopes (PT), justificou ausência.

Rayssa Oliveira

Acompanhe o que disse cada vereador em tempo regimental do grande expediente:

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou sua fala comentando sobre o pedido ao apoio dos Produtores Rurais de arroz, no qual recebeu total apoio do senador Sérgio Petecão, fez também o pedido de que seja observado as obras do ramal no Km 16, onde os próprios moradores tem feito os ajustes para o tráfego; Observou a falha na coleta de lixo no bairro Vila Vitória, onde também não tem os planejamentos de obras como quadras de esporte e praças; Cobrou também iniciativa do prefeito a respeito da reforma do piso do Mercado Municipal, que conta com emenda de 500 mil do senador Sérgio Petecão, assim também como discutir os recursos, como foi feito na construção da escola rural Castelo Branco; Pediu atenção a secretaria de obras para facilitar o acesso aos ramais, como Porongaba, Rubicom, Tucunduba, Riozinho nesse período de chuvas, assim também como na cidade, manutenção de iluminação e infraestrutura da Rua 25 de dezembro; Pediu que seja feita a manutenção não só da quadra desportiva do bairro José Hassem, como também as do bairro Aeroporto e demais quadras da cidade. O vereador finalizou dizendo que precisa ser discutido medidas de resguardar os comerciantes da Avenida Internacional com risco das carretas que ficam na divisa do Brasil com a Bolívia, e que sejam realizadas possíveis reuniões com os parlamentares bolivianos para tratar sobre esse problema.

O vereador tucano Marco Ribeiro, iniciou citando a ida do Prefeito Sérgio Lopes a Brasília, para tentativa de dobrar o recurso estimado em 8 milhões, para a construção da escola modelo no loteamento As De Ouro, através da emenda do deputado federal Alan Rick; Parabenizou o prefeito e o vereador Nego pelas melhorias no ramal Porto Rico e extensão dos demais ramais; Justificou que no ramal da Alemanha foi feito paliativo e com a chuva o ramal como um todo agora precisa de novas obras, bem como já estão sendo feitas; Elogiou os vereadores, afirmando que devem sim cobrar as necessidades da população e garante que o prefeito está atento para ouvir e executar todas as ações necessárias; Rebateu o comentário do vereador Rubens que havia afirmado que poucos vereadores tem conseguido intermediar emendas com seus parlamentares em Brasília, disse que inclusive tem participado ativamente destas ações, e finalizou sua fala dizendo que mesmo que sejam de bases políticas diferentes nada os impede que se comunique e façam as devidas solicitações.

O vereador José Antônio (Nego), Progressista, iniciou falando sobre os serviços de ramais onde ele é o coordenador de pasta, reconheceu os problemas de infraestrutura dos ramais, e afirmou que providências já estão sendo tomadas, e citou o exemplo da ponto do ramal São Sebastião, e afirmou que a equipe está sempre de prontidão atender as necessidades da população; Lembrou das reformas iniciadas no ramal da Alemanha; Em oportunidade, citou as obras no ramal Cachoeira em que os trabalhadores ficaram até a meia-noite, o vereador agradeceu a equipe que muitas vezes só tem hora para ir e só saem com o trabalho finalizado; Esclareceu sobre aos vídeos gravados pelos produtores que tem suas comunidades beneficiadas, e disse que tem recebido muitos elogios de pessoas agradecendo as ações; Citou o exemplo e de que a maioria “julga o livro pela capa” e que não foi o mais votado, mas que os próprios produtores e moradores por onde ande tem vindo a ele reconhecer o trabalho.

O vereador José Maria (PSL), iniciou falando sobre os problemas no ramal do Japão, que embora pequeno está largado, mesmo com vários pedidos de provisões feitos; Em visita com o vereador Pantico da Água, presenciou os moradores tentando fazer paliativos com um carrinho de mão para melhorar o tráfego, o vereador ainda lamenta e cobra que quando questionado pelos moradores não tem respostas de prazos e obras preventivas, que ao invés disso o parlamento se confunde e foi atacado em redes sociais, incitando coisas que nada tem a ver com o seu trabalho, enquanto isso ele segue cobrando melhorias para a população; O vereador que reside no bairro da Glória convida a os moradores do bairro a cobrarem o executivo junto a ele, afirmando que desde o início de seu mandato as solicitações estão sendo feitas, citando uma datada de fevereiro de 2021, entre outras no decorrer de todo o ano; Ele convida o Prefeito Sérgio Lopes a andar com seu carro particular pelos bairros do José Hassem, bairro da Glória e outros tantos que estão com péssima infraestrutura. O vereador finalizou sua fala renovando seu compromisso com os moradores de seu bairro, assim como seus amigos parlamentares Messias, Rubens, Pantico e Diojino.

