Câmara de Epitaciolândia realiza sua vigésima quinta sessão ordinária de 2022

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou nesta segunda-feira 29 de agosto, os trabalhos legislativos na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro, com a vigésima terceira sessão ordinária de 2022.

Acompanhe a seguir o que disseram os vereadores em uso a tribuna no grande expediente:

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD) Iniciou sua fala reivindicando recuperação da Rua 25 de dezembro, onde a comunidade já realizou até festa de aniversário de uma cratera que coloca em risco a vida das pessoas e condutores de veículos; Abordou que por irresponsabilidade da gestão foi perdido recursos aprovados pela câmara na ordem de 8 milhões de reais destinados a melhoria da iluminação pública e outros serviços de infraestrutura; relembrou os recursos destinados para melhorias das ruas deixadas pela gestão Tião Flores e até hoje não foi feito nada pela atual gestão; lamentou os serviços de péssimas qualidades que foram feitos na ladeira da rua Fontenele de Castro jogando dinheiro fora onde a operação tapa buracos realizada ali já foi por agua abaixo; Pediu mais uma vez que a prefeitura faça melhoramento no ramal Fontenele de Castro, pois as pessoas tem cobrado ação da prefeitura uma vez que o período de inverno se aproxima; Falou sobre a situação dos ramais de Epitaciolândia, onde a prefeitura pela primeira vez na história do município, mostra ineficiência em atender a população por contar apenas com uma patrulha deixando o povo no isolamento, e que até agora essa gestão não disse a que veio; Lamentou que mesmo diante dos inúmeros acessos as informações, ainda tem cidadão abre a boca para cobrar que vereador vá tapar buracos de ruas, e questionam até que vereador está roubando, sem saber esse cidadão que vereador não é ordenador de despesas, salvo o presidente do parlamento mirim; disse que está indo até a energisa em Rio Branco para cobrar os absurdos feitos por essa empresa aos produtores rurais castigando a população que necessita de energia elétrica na área rural; finalizou parabenizando a casa do povo pela apresentação do projeto destinado aos autistas.

O Vereador Nego (PP) iniciou relatando a recuperação da Rua Ayrton Senna, palco de debates na câmara municipal durante esses últimos anos, disse que a rua está pronta para que a empresa venha a fazer o recapeamentos asfáltico; Falou sobre a ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia, onde a prefeitura de Epitaciolândia realizou serviços de tapa buracos na ponte onde apresentavam algumas crateras no piso e que o serviço foi feito na parte noturna, período de menor fluxo de veículos; Que a prefeitura está se planejando para fazer uma operação tapa buracos no centro da cidade, onde precisam ser feitos os serviços e que os trabalhos também serão pela parte da madrugada para não comprometer o transito intenso da cidade e que os serviços nos demais bairros acontecerão durante do dia; Falou que uma equipe da prefeitura está atualmente na comunidade Terra Alta fazendo abertura e manutenção de ramais bem como na comunidade Nabal trabalhando em trechos de ladeiras. Respondendo ao vereador Rubens, o vereador Nego diz que o maquinário da prefeitura está reduzido, e que antes do governo retirar o maquinário que estava sob o comando da prefeitura, haviam duas frentes de trabalho, diante dessa situação não há como a prefeitura manter duas frentes de trabalhos; disse que ainda essa semana uma equipe da prefeitura estará trabalhando em piçarramento de ruas e que na próxima semana estarão iniciando a recuperação da trafegabilidade da rua Assis Brasil além de pavimentação da rua Cruzeiro do Sul, ambas no Bairro Liberdade.

O vereador José Maria (UB), iniciou parabenizando os moradores do Bairro Beira Rio que após incontáveis cobranças dos vereadores e clamor da sociedade, a prefeitura enfim fez os trabalhos de recuperação da Rua Ayrton Senna, onde uma cratera se abriu há mais de dois anos causando transtornos e deixando o acesso comprometido aos morados; Falou de sua decepção com a prefeitura de Epitaciolândia que alimentou a esperança dos educadores em aprovar a reformulação do PCCR da categoria, que chegou a delegar poderes a um funcionário da prefeitura para tratar sobre as alterações do PCCR em conjunto com a equipe do Sinteac e depois passou a tratar a categoria com desdém não participando mais das reuniões com o Sinteac e nem mandando representante, abandonando a classe que acreditou quase que em sua totalidade nas promessas de campanha do prefeito Sérgio Lopes de que iria valorizar a educação e reformular o PCCR; Que a prefeitura foi tão deselegante com a educação que não teve a hombridade de pelo menos mandar alguém para falar com os sindicalistas e explicar por que NÃO iria conceder os benefícios que eles solicitavam, mandando a negativa via oficio no ato da reunião marcada a pedido da categoria e prefeitura; Lamentou que os educadores estejam sendo esquecidos por que a prefeitura inchou a máquina pública com provisórios e ultrapassou o limite de gastos recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que recomenda os gastos com folha de pagamento de pessoal em até 51,30% e a prefeitura gasta hoje quase que 54% chegando a precisamente 53,92% dessa despesa. Segundo Zé Maria, o entendimento que se tem é que o prefeito priorizou a campanha política e prejudicou a educação, uma vez que a contratação desses provisórios é tida como cabides políticos e eleitoreiros; lembrou que a prefeitura baixou portaria determinando horário corrido nas repartições públicas, e no período da tarde obriga os provisórios a balançar bandeira de candidatos, fato esse narrado em áudio por uma determinada secretaria. Disse que não entende por que o prefeito que teve quase 100% de apoio da educação municipal na sua eleição, tem essa categoria como Judas, a exemplo da retirada do 10% dos educadores no início da gestão e agora com esse desfecho lamentável. Zé Maria lembra que além do desrespeito do gestor municipal, a educação amargou a deselegância da primeira dama ao arrancar os cartazes dos manifestantes no ato em frente da prefeitura.

O Vereador Messias Lopes (PT), Iniciou pedindo bênçãos a todos os presentes e autoridades do município, estado e país; relatou que em recente visita ao gabinete do prefeito Sérgio Lopes com representantes do Tribunal de Justiça, foi acordado que dia 16 de setembro será realizado o Projeto Cidadão 2022 na escola Bela Flor em Epitaciolândia, com vários serviços sociais e de saúde; Falou sobre o sofrimento que a educação municipal tem passado com as gestões municipais que sempre prometem colocar a educação em primeiro lugar, e na primeira oportunidade tratam a educação com descaso, a resposta enviada pela prefeitura para não conceder a reformulação do PCCR é um desrespeito e fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o município pode ficar inviabilizado de receber recursos, cabendo até crime de improbidade administrativa, cassação de mandato, reclusão e multa ao gestor público que deixa a administração exceder os limites de gastos acarretando crime fiscal; pede para que os vereadores tomem providências pela irresponsabilidade da prefeitura que penaliza toda uma categoria em detrimento de inchar a máquina pública; Pediu atenção de seus pares quanto ao verdadeiro limite de gastos com folha de pessoal, pois o limite de 53,92% anunciado pela prefeitura pode estar acima disso nesse trimestre; Que a prefeitura de Epitaciolândia não está obedecendo os pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal que são: Planejamento, Transparência e Controle de Responsabilidade Fiscal, onde infelizmente a prefeitura além de prejudicar os educadores, prejudica também todo o município pois estando em desacordo com a LRF, fica o município vedado de receber emendas federais e vários outros convênios, então o prejuízo é grande e a prefeitura precisa se adequar o mais rápido possível; Pede para que o Ministério Público tome as providências junto com a câmara de vereadores; Messias finaliza alertando que mesmo a prefeitura estando acima do limite de gastos, ainda cabe garantir benefícios a educação pois o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional que é uma garantia obtida em lei pelos funcionários.

