Câmara de Epitaciolândia realiza trigésima terceira sessão ordinária de 2022

A Câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 24 de outubro, a Trigésima terceira sessão ordinária de 2022.

Em uso a tribuna no grande expediente os vereadores fizeram cobranças ao executivo municipal:

O vereador Messias Lopes (PT) agradeceu a Deus por mais uma segunda-feira de trabalho, cumprimentou a todos os presentes e iniciou sua fala fazendo algumas reivindicações para o executivo municipal, entre elas apresentou o pedido de providências em relação a cratera existente na rua Girassol no bairro Lírio dos Vales, onde os moradores estão vivendo no isolamento, e que infelizmente isso ocorre em todos os bairros e não se ver uma politica pública acontecendo no município no sentido de recuperação das ruas nos bairros. Disse que é uma questão crítica, pois além da falta de trafegabilidade, ainda temos a falta de limpeza nas ruas falta de iluminação pública. Comentou que esteve visitando juntamente com o vereador Diojino os bairros, e é inadmissível a quantidade dos entulhos pelas ruas. Lamentou a situação do bairro da Satel, que está totalmente destruído e sem perspectivas de melhora, porque a administração municipal não apresenta nenhum planejamento, nenhum projeto, nenhum sinal que possa dar esperança de dias melhores. Falou sobre a situação da Secretaria Estadual de Saúde, onde o hospital regional não dá assistência devida à população, mas que infelizmente o governo que deveria está dando atendimento não o faz e ainda foi reeleito pela população. Disse estar indignado em relação a ponte que une Epitaciolândia a Brasiléia, que infelizmente passou uma semana com problemas no o sinal e que foi informado que nem DNIT, nem prefeitura de Brasiléia, nem DETRAN, não podem fazer nada, pois a ponte é de responsabilidade do município de Epitaciolândia, o que é uma situação difícil pois a Prefeitura não tem cuidado nem de nossa cidade, e ainda assume a responsabilidade pela Avenida Amazonas, pela ponte, e só quem paga é a população. Informou que está muito preocupado com a situação da Avenida Amazonas próximo a escola João Pedro, onde os quebra molas e faixas de pedestres não estão mais aparecendo e o trânsito é muito forte neste local, o que coloca em risco a vida dessas crianças. Informou ainda que esteve no ramal da Fontenele e os moradores estão cobrando que a prefeitura coloque um transporte adequado para os alunos, pois o transporte que está sendo enviado não atende a demanda existente e os alunos estão vindo sem segurança. Finalizou sua fala lamentando os serviços que estão sendo feitos tanto nos ramais, quanto no atendimento ao transporte público dos alunos, tanto da rede municipal quanto do governo do estado, e que o inverno já iniciou e com certeza será rigoroso e como as aulas serão estendidas até janeiro a situação é preocupante. Disse que está na hora de governo e prefeitura tratarem com respeito a educação.

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e demonstrou a preocupação com a situação da ponte, pois o município não tem atendido nem as necessidades da população, de resolver os problemas das ruas, e por vaidade o prefeito assume uma parte do anel viário, assume a ponte que une os dois municípios e que atende um grande fluxo de pessoas e veículos, e o prefeito que não tem demonstrado competência nem para resolver o problema das pontes municipais , como a ponte que dá acesso à Escola Belo Porvir, e a ponte do bairro Vila Vitória, todas em condições precárias, que não consegue resolver problemas com pontes de pequeno porte e de madeira, quer dizer que vai resolver o problema de uma ponte como a que une os municípios. Parabenizou aos internautas que tem feito registros sobre a situação da ponte, que fazem as reclamações e denúncias e convidou a todos para junto com os vereadores que queiram, tentar dialogar com o prefeito para devolver esse pepino junto ao governo estadual ou federal, pois sabemos que o município não tem condições de fazer esse trabalho. Sabemos que os contribuintes não deixam de pagar seus impostos e que um dos IPTUs mais caros da região norte é o de Epitaciolândia, mas infelizmente não temos os trabalhos realizados. Solicitou ao presidente Diojino, que a mesa diretora peça o Plano Diretor do município para que seja apreciado e ver de que forma pode ser ajustado, pois o mesmo nunca foi apresentado a Câmara. Disse que está cobrando há quase 2 anos um paliativo na rua Girassol, na rua Edmundo Pinto, rua 25 de dezembro, e o que vemos é que Epitaciolândia passará mais um Natal triste, pois tem um prefeito que até o momento não disse para que veio. Informou que está entrando com um pedido de requerimento do afastamento de 180 dias para o prefeito, pois estamos vendo que o inverno chegou e nada foi feito, assim o perigo de dengue e de tantas outras doenças se aproxima. Finalizou falando sobre o concurso que a Secretaria de Estado de Saúde realizou, que espera que daqui para frente as coisas melhorem, porque com todos os desmandos o povo decidiu reeleger esse governo, não elegeu nenhum deputado da região, e nossa região fica mais uma vez sem representante. Reafirmou seu compromisso com Epitaciolândia, que ainda tem 2 anos de mandato e que como sempre será para estar ao lado da população. Que nenhuma vez votou contra os projetos que estão claros e que são de interesse da população. Disse que até o momento não entendeu porque o aluguel de um prédio com preço absurdo para a Farmácia Básica, que as denúncias chegarão ao Ministério Público para resolver essa situação.

O Vereador Nego (PP) cumprimentou aos presentes e disse que iria usar sua fala inicial para explicar sobre o pedido de suplementação para iluminação pública, que será de grande importância para a população, principalmente no que se refere a iluminação da ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia, assim como o tapa buracos nessa ponte. Em relação ao governo do estado, disse que com esse concurso realizado na secretaria de saúde o governo estará atendendo ao pedido da população, e mesmo assim sabe que continuará tendo demandas a resolver, principalmente no que se refere a traumatologia. Informou que estará sendo feito a construção da ponte do Palmeiras, e que dentro de pouco meses teremos essa ponte concluída para atender a população que necessita tanto para escoar seus produtos, quanto para o transporte escolar. Disse que entende o total de demandas que a secretaria de obras estará atendendo com a chegada do inverno, mas garante que a população não ficará isolada. Que onde foi feito piçarramento fica uma situação melhor, infelizmente temos trechos que ficarão ruim, afinal são chuvas fortes, as vezes dois dias de chuva. Mais uma vez garantiu que a secretaria de obras não vai parar, que não darão desculpas e que a equipe estará atenta. Disse que há muitos ramais que foram piçarrados de ponta a ponta os problemas não terão, embora a prefeitura tenha poucos maquinários. Informou que estão realizando obras no cemitério para que as famílias possam estar no dia dos finados com as instalações do cemitério em boas condições. Finalizou sua participação, dizendo que foram muitos pedidos das pessoas para que a farmácia básica mudasse de endereço, para ficar mais centralizado, então para atender a essa demanda, ao interesse da população é que foi transferido para um local mais central, e que o prefeito está preocupado com essa situação, inclusive procurando um outro local de doação para alocar a farmácia municipal.

O Vereador Marco Ribeiro (PSDB), cumprimentou a todos os presentes e iniciou sua fala explicando o porquê se municipalizou a ponte, pois o prefeito já tem recursos de emendas de bancada para a construção dessa ponte. Disse que a competência de se fazer essa ponte quem determina é o dinheiro, que o prefeito já tem boa parte desse recurso, que se trata de um sonho e que se tornará realidade. Que todos devemos torcer para isso, que o prefeito está empenhado nesse projeto, e que não podemos ficar com ciúmes. Em relação a Farmácia Popular, não vê nenhum empecilho, que não há um aluguel de valor imenso, que há muitos comentários infundados. Falou que a Farmácia Popular é uma necessidade, e que o aluguel que está sendo informado não é verdadeiro. Disse ainda que as instalações onde se encontrava a antiga farmácia básica não atendia ao exigido pela Anvisa. Informou ainda que a prefeitura está se organizando, pois com a chegada do inverno e a intensidade das chuvas, dificulta o trabalho da secretaria de obras, mas a prefeitura garantirá que nenhum cidadão fique isolado. Finalizou falando sobre a limpeza das ruas, e sugere que sejam contratados diaristas para que possa ser solucionado esse problema, que dentro da legalidade a Câmara possa ver se há possibilidade de aprovar esse projeto, que irá se informar com o jurídico e se isso for possível estará apresentando um projeto de lei.

O vereador José Maria (UB), cumprimentou aos presentes, aos vereadores e a todos os que assistem pelas redes sociais. Iniciou sua fala se referindo ao projeto de resolução sobre as eleições da mesa diretora fazendo alguns esclarecimentos. Informou que esteve junto com outros colegas vereadores visitando a SESACRE, para ver a situação da falta de profissionais para utilização de aparelhos importantes que estão no Hospital Regional sem ser utilizados pela falta desses profissionais, cita como exemplo a telemedicina, o tomógrafo que falta um técnico para emitir os laudos, entre outros. Que nesta visita, foi informado que os exames de tomografia são laudados, porém demoram muito. Infelizmente ninguém sabe dessa situação. Falou ainda que seu papel ele vem fazendo juntamente com os vereadores que procuram e buscam as informações, que fiscalizam, infelizmente quem deveria executar não está fazendo seu papel. Disse ainda que, aconteceu uma enxurrada de denúncias sobre o concurso, e com certeza esse processo ficará muito demorado. Que no Alto Acre o que mais temos são clínicos geral, e corremos o risco de não ter profissionais das demais áreas em virtude dos salários que são oferecidos. Ainda temos o problema dos profissionais que não desempenham seu trabalho como deveriam. Em relação a ponte, apresentou o documento onde o prefeito assumiu a responsabilidade desde a BR km 06 até o final da ponte. Infelizmente, o prefeito não tem dado conta nem de cuidar de nossa cidade, e ainda assume uma responsabilidade dessa. Finaliza dizendo que em relação ao aluguel da Farmácia Básica não é ‘disse me disse’, isso está no Portal da Transparência, alguém colocou isso lá, e são 124 mil em 12 meses, dividido por doze dará 10 mil e quebrados por mês. Citou também que no portal da transparência existe um contrato firmado entre a prefeitura e a empresa Eirelli RS- 625.752,00 (seiscentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais), para alocação de caminhonetes adaptadas para a Educação isso está no Portal da Transparência, isso não são os vereadores que colocam e que com isso se verifica que algo não está coerente.

O Vereador Presidente Diojino Guimarães (MDB), cumprimentou aos presentes e iniciou sua fala apresentando os problemas dos entulhos que se alastram há mais de seis meses, que isso é lamentável, pede ajuda aos vereadores da base do prefeito para juntos lutarem por essa bandeira, haja vista, que o prefeito não atende aos pedidos dos vereadores de oposição, então que os vereadores de sua base possam também defender essa bandeira. Falou sobre os alugueis, pois não acha justo o valor exorbitante no aluguel da Farmácia Básica, que não justifica dizer que está mais próximo dos moradores, pois os moradores do bairro José Hassem estão distantes do mesmo jeito. Até porque as pessoas que vem da zona rural são atendidos no Centro de Saúde do centro e não nos outros, que isso é uma inverdade, para tentar justificar os erros. Sobre os alugueis das caminhonetes também faz uma crítica, pois não estão sendo usadas para a população e sim para atender a interesses pessoais. Não é possível aceitar que o município recebeu três caminhonetes Tritons, ônibus chamado de marruá, e não justifica ter ampliado os alugueis de carros; Lamenta que a prefeitura não tenha compromisso com o município e por não realizar a recuperação das ruas os moradores estão fazendo tapa buracos com concreto “bota-fora” e não contam nem com o apoio da gestão para espalhar o concreto nos buracos das ruas; Finaliza dizendo, que infelizmente a Câmara não é um órgão que pode punir e sim só fiscalizar, então ele faz seu trabalho, reúne provas e documentos e encaminha ao Ministério Público. Que o prefeito é muito perseguidor e não faz seu trabalho.

