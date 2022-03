Câmara de vereadores de Epitaciolândia realiza sétima sessão ordinária de 2022

Rickelme Christofer

A Câmara Municipal de Epitaciolândia iniciou nesta segunda-feira 28, os trabalhos legislativos na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro, com a Sétima sessão ordinária de 2022. Oito dos nove vereadores estavam presentes, o vereador Rubens justificou ausência.

Acompanhe a seguir o que falou cada vereador em uso a tribuna no Grande Expediente:

O vereador Marco Ribeiro (PSDB), iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e dando as boas-vindas ao novo Secretário de Obras Sr. Wenderson Phelipe, desejando que possa fazer um bom trabalho; Enfatizou a importância dos itinerantes da saúde para a população nas comunidades rurais, que em seu discurso sempre faz esse relato pois é um ação de grande relevância. Parabenizou ao Secretário de Saúde Sérgio Mesquita e ao prefeito Sérgio Lopes, por essas ações que tanto ajudam a população rural e desejou que continuem realizando um bom trabalho. Citou que em relação a parada dos taxistas no centro da cidade, onde havia um problema de um grande fluxo de água que necessitava de um bueiro pois estava causando problemas a uma moradora, inclusive com riscos de desabamento, a prefeitura já resolveu a questão, e que ele vereador Marcos, chegou até a propor que fosse retirada a citada parada de táxi, porém ao conversar com alguns taxistas ouviu dos mesmos que não concordavam com a retirada. Disse que o trabalho está feito e convidou ao vereador José Maria para que fizesse a fiscalização. Comentou sobre a inauguração do Procon, resultado da parceria da prefeitura com o governo do estado. Lembrou que muitos vereadores fizeram esse pedido e reivindicaram a instalação do Procon no município, e que dessa forma todos estão de parabéns. Informou que a Deputada Mara Rocha estará em Epitaciolândia, juntamente com a equipe do DERACRE para dar continuidade ao projeto da ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia. Pediu que todos torçam a favor, independentemente de serem situação ou oposição pois esta obra irá trazer aquecimento na economia, trará organização nos problemas de trânsito que todos tem conhecimento que ocorrem. Voltou a falar sobre a questão das ruas, e disse que o novo Secretário já está atuando na rua Ana de Souza Lira. Disse que há investimentos em caixa para recuperação de ruas e que não foram executados por conta dos problemas que acontecem que muitas vezes dificultam o trabalho, e que serão executados pelo prefeito tão logo inicie o verão. Citou como exemplo a escola do km 20, emenda do Senador Petecão, que também passou por problemas em virtude do Dnit e que ocorreram outros problemas que o projeto teve que ser refeito, assim como também citou, o projeto de recuperação da Travessa Flamengo no bairro Cemitério, que ainda na gestão do prefeito Tião Flores, também passou por problemas e que o projeto teve que ser refeito. Concluiu sua fala dizendo que esta gestão está sempre à disposição para fazer o melhor, assim como ele.

O vereador presidente Diojino Guimarães (MDB), iniciou sua fala relatando sobre os comentários na cidade que inclusive já existe vinheta divulgando a festa do aniversário do município de Epitaciolândia. Deixou bem claro que não é contra festas, desde que a população esteja sendo atendida nas suas necessidades, e o que temos é uma situação de abandono e os investimentos sendo gastos com festas. Que há comentários de que será uma festa realizada com patrocinadores, porém acha muito difícil na atual crise que passa o país e o mundo, empresários quererem tirar dinheiro do bolso para ficar investindo em festas. Que sempre ouviu as pessoas dizerem que o ex-prefeito André Hassem era festeiro, só pensava em festa, mas que em sua opinião o atual prefeito se superou. Disse que, mais uma vez queria deixar claro que não era contra festas, mas desde que o município não estivesse passando por este abandono. Citou que esteve no Bairro da Satel na rua Walter Fernandes, na qual o atual prefeito fez um vídeo em campanha onde se dizia indignado com aquela situação e após ser eleito, a situação está pior. Falou que por onde passa, só se vê a destruição. Bairros como Lírio dos Vales, Vitória, Liberdade todos destruídos. Lembrou que sempre fala dos 4 milhões que foram aprovados para melhoria de ruas, em especial 22 ruas, porque ele enquanto vereador e outros que estavam na legislatura passada foram os que aprovaram esse projeto e o que percebe é que com o preço do petróleo o dinheiro está só sendo desvalorizado e que daqui a pouco não dará para fazer as 22 ruas. Disse que cobra porque tenho conhecimento. Infelizmente o prefeito só gosta de festa e de fazer mídia, que não tem compromisso, que nem casa própria tem aqui, não tem vínculos aqui, nem familiares, e que infelizmente o povo deu essa oportunidade, não valorizando pessoas daqui, que tem endereço e que independente de política, ganhando ou perdendo Epitaciolândia é o seu lugar. Disse que: “política se faz com políticos”, que o prefeito que aí está pode até ser um bom delegado, mas como político tem deixado a desejar demais. Falou sobre os aluguéis de carro que só vem a atender interesses de pessoas de fora, e que o município possui uma Triton que está abandonada, aguardando conserto e nada é feito por essa gestão. Comentou que já recebeu muitas propostas, mais que não se rende. Sobre a ponte, lembrou que todo ano político são as mesmas promessas, e que no ano em que Jorge Viana era governador, foi prometido essa ponte, que nunca saiu do papel e que só serve para interesses eleitoreiros. Finalizou dizendo que espera que essa ponte saia, mais que não acredita.

O vereador Jose Antônio (Nego), Progressista, usou sua fala na tribuna para inicialmente cumprimentar a todos e dizer que estava atento aos discursos de todos os que o antecederam, e que sentiu que o vereador Diojino em sua fala, deixa claro que é um pré-candidato nas próximas eleições. Em relação as carretas, lembrou que já foi realizada uma Audiência Pública, e que infelizmente a situação não mudou. Disse que a medida adotada foi transferir para o Bairro do Aeroporto, o que não resolveu o problema. Lembrou que foi dito que a prefeitura teria que construir um porto seco, porém há muitas exigências para o funcionamento de uma unidade assim. Parabenizou o novo Secretário de Obras Sr. Wenderson Phelipe, pela coragem de aceitar esse compromisso e de enfrentar esse desafio. Lamentou a fala do vereador Rubens por se tratar de um discurso vingativo, e que em nenhum momento ele fez algum comentário sobre quando sua esposa esteve à frente da Ciretran. Que isso só demonstra o caráter do político, quando ele deseja mal a um secretário que vai iniciar os trabalhos. Porém reforçou que não serão essas palavras que diminuirão e farão o trabalho parar ou o Secretário desistir, e que a população precisa ficar atenta a políticos com esse tipo de postura. Falou sobre os trabalhos que a Secretaria de obras vem realizando desde segunda feira passada no ramal do Uru, trabalho esse realizado debaixo de chuva, mostrando que a população tem uma secretaria e um prefeito que tem respeito por eles. Finalizou parabenizando a parceria do prefeito Sérgio Lopes com o governador Gladson Cameli, e que ele não vê ninguém a altura para tomar o governo de Gladson.

O vereador José Maria (UB), iniciou falando sobre os itinerantes e lembrando de sua importância, principalmente as pessoas cuja a locomoção para a cidade é difícil, também direciona a sua fala ao vereador Marco Ribeiro, citando a função em comum que desempenharam no passado como Secretário de Saúde, relembrando que ambos “entregaram a pasta”; Declara que sabe do desafio que o secretário Wenderson Phelipe irá enfrentar e torce para que o mesmo tenha êxito para que a população seja cada vez mais beneficiada. falou sobre as melhorias na travessa Fluminense, dizendo que esteve no local e agradece a prefeitura por ter atendido seus pedidos para aquele local; Cobrou a falta de cronograma de planejamento para que tenha a informação do que está sendo feito. Continua sua fala, citando a inauguração de uma unidade do PROCON, parabenizando todos os envolvidos no processo, cita especificamente o vereador Messias, reconhecendo a importância do mesmo nessa realização. Também falou sobre a vinda do DERACRE a cidade, lembrando de sua visita a Rio Branco, onde teve resposta do órgão dizendo que na segunda-feira (21) viriam a Epitaciolândia averiguar os pontos críticos da Estrada Velha, o vereador então agradece o DERACRE que enviou uma equipe e garantiu que essa semana ou na próxima irão enviar uma resposta para a resolução do problema; Falou da vontade de que o serviço fosse na estrada inteira, porém não era possível. O parlamentar então direciona sua fala ao vereador José Antônio (Nego) respondendo sua alegação em relação a reeleição do atual governador Gladson Cameli, primeiramente, ele diz que, as palavras do mesmo são louváveis sendo ele do mesmo partido de Gladson, porém não se pode menosprezar o candidato que se pronuncia a fazer frente ao atual governador, sendo ele o atual senador Sérgio Petecão, José Maria diz que Petecão é um político que merece respeito, e não deve ser menosprezado em nenhum cenário, citando o histórico político do atual senador e lembra que Cameli foi eleito com Petecão sendo seu aliado. Finaliza então sua fala, se solidarizando com as categorias, dizendo que espera que haja uma resposta aos anseios dos grevistas, e lembra a promessa feita pelo governador de um auxilio alimentação junto com o pagamento. Finaliza com a seguinte frase: “Com todo respeito ao nosso governador, mas o homem mente”, e lamenta a postura do mesmo, afirmando que é difícil de acreditar nele já que não cumpri com suas palavras.

A vereadora Lucimar Monteiro (Preta), do Progressista, iniciou falando sobre as ruas da cidade, se mostrando ciente de que há algumas ruas com falta de iluminação e da necessidade de operação tapa buracos. Segundo a mesma, já foram decididas datas para que isso ocorra e se mostra ansiosa para tal feito, diz que já foi feito um mapeamento e que essa semana será realizada a troca da iluminação, mais fala também que, a responsabilidade das luzes são divididas ao meio entre a prefeitura e a Energisa, então a empresa também tem que fazer essas trocas. Sobre a situação da Estrada Velha, garantiu que essa semana o prefeito Sérgio Lopes irá dar uma resposta a população, diz que se alegra em ver todos os vereadores trabalhando para a melhoria da cidade, afirmando que todos eles trabalham, cada uma de sua forma, mas todos trabalham a favor de Epitaciolândia. A vereadora então mostra indignação em relação a ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia, chamando atenção do DETRAN, que segundo a mesma não está fiscalizando o tráfego na ponte, assim dando brecha para inúmeras infrações, dizendo ser uma falta de respeito com o povo. Continua sua fala dando boas vindas ao novo secretário de obras Wenderson Phelipe, desejando bênçãos e compromisso do mesmo, também afirma ter esperanças no trabalho do novo secretário e sabe que prestará um ótimo serviço a cidade. Aproveita o momento para parabenizar o secretário de saúde Sérgio Mesquita e o prefeito Sérgio Lopes pela dedicação com o povo, citando o programa Saúde na Comunidade; A parlamentar finaliza comentando a situação das carretas na Av. Internacional, citando uma audiência pública que participou, e segundo a mesma “Não chegou em lugar nenhum”, e sobre as cobranças do povo em relação aos vereadores, lamenta pois não cabe aos mesmos dar uma resposta, a vereadora então lembra da iniciativa de realizar uma nova audiência pública vindo da parte dos vereadores e espera que algo seja feito dessa vez.

O vereador petista Messias Lopes, iniciou falando sobre a importância da parceria entre Município, governo do estado e PROCON, dizendo esperar que o órgão faça um trabalho “educativo” com os comércios de Epitaciolândia, e também que venha a tomar providências com outros órgãos que desrespeitam o direito do consumidor, e cita o Banco do Brasil. Continua fazendo uma denúncia para com o programa Luz Para Todos, o vereador afirma um abandono a população e espera que eles possam voltar a fazer o seu trabalho, e espera uma resposta da Energisa que o mesmo chama de “incompetente”. O vereador então fala sobre a passarela que liga o bairro Vila Vitória com o centro da cidade, lugar que foi recuperado em menos de 3 messes e hoje já se encontra impossibilitado para transito de pessoas. Messias se mostra indignado, afirmando ser um trabalho de péssima qualidade e um prejuízo aos cofres públicos, e pede a Prefeitura, através do novo secretário de obras Wenderson Phelipe, que possa estar restaurando urgente as ruas de Epitaciolândia. O parlamentar então cita a festa de comemoração do aniversário de 30 anos do município de Epitaciolândia, em que o mesmo se posiciona contra a realização da festa, pois segundo o vereador, nesse momento de crise onde a cidade passa ele não vê condição nenhuma para tal acontecimento, ainda fala que se até o dia do aniversário a prefeitura tiver consertado todas as ruas e bairros, pode ser feito sim. Por fim, ele finaliza parabenizando o governo do estado pelo convênio feito com a Clínica dos Rins em Brasiléia, que estará atendendo a toda demanda da Região do Alto Acre, dizendo que também é necessário ter grandeza para agradecer ao executivo quando ele acerta.

