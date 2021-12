Câmara de Vereadores de Epitaciolândia realiza trigésima terceira sessão ordinária de 2021

Renny Carvalho

A Câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 06 de dezembro, a trigésima terceira sessão ordinária de 2021, com a presença de todos os vereadores.

Acompanhe a seguir um resumo das falas dos vereadores em uso a tribuna

O vereador Messias Lopes (PT), iniciou fazendo Pedidos de providência relacionados com a infraestrutura para as ruas: Zuila Bezerra, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Ana de Souza Lira e o bairro da liberdade. Enfatizou a falta de luz em algumas dessas ruas e também a falta de limpeza nos bairros; reivindicou sobre os ramais do Km 14, ramal do Fontenele de Castro e ramal do Mato Grosso, Curupati, km 20, que apesar de já terem sido feito os paliativos, nas primeiras chuvas os problemas se agravaram, deixando intrafegáveis alguns trechos. Pediu piçarramento dos pontos críticos e restauração de pontes, disse que o produtor rural não pede muita coisa, a não ser ramais de qualidade para escoar suas produções. Parabenizou os trabalhos na área da saúde, através do secretário Sérgio Mesquita; reivindicou sobre o centro da cidade que está abandonado, pediu ação de restauração em todos os bairros, e já que a ações tapa buracos não estão funcionando, pelo menos uma limpeza e paliativo nos bairros já ajudaria muito e principalmente nesta época chuvosa que é propícia a dengue e que prefeitura tem obrigação de dar uma resposta a População.

O Vereador Nego (Progressista), parabenizou o prefeito Sérgio Lopes pela passagem de seu aniversário; prestou contas do trabalho árduo e dedicado que vem fazendo com a equipe da prefeitura e maquinários nos ramais: assumiu diante dos colegas de bancada que se os trabalhos de ramais não saírem de qualidade, a responsabilidade é exclusiva do referido vereador que está à frente da coordenação de ramais e tem tido o apoio do prefeito diante dos trabalhos; agradeceu os produtores que tem sido parceiros nas localidades onde chega a equipe de obras; mencionou que falta fazer algumas melhorias nos ramal do km 12, que não foi possível trabalhar por conta das chuvas, mas avançaram no ramal da Alemanha; Elencou vários ramais já melhorados desde que assumiu o comando da coordenação de ramais no município, dos quais, Ramais : Rubicon, Bejú, ramal do panca, ramal do calango e que os próximos ramais atendidos serão km 06, 12, 14. Falou sobre a disponibilidade do prefeito Sérgio Lopes em todo esse processo, que e dá garantias do trabalho que vem sendo feito na zona rural.

Vereador Marcos Ribeiro (PSDB), iniciou relatando que esteve no Deracre com documento assinado por boa parte dos vereadores cobrando que a empresa retorne para realizar os serviços no KM 07 e estrada velha, sobre um paliativo nos pontos críticos, já que a empresa que começou o trabalho não terminou; teceu elogios ao trabalho que o vereador Nego tem feito juntamente a equipe dos ramais. Repetiu sua fala sobre como foi assertivo a ideia de abrirem os ramais no verão e que se continuarem neste ritmo logo mais todos os ramais serão contemplados; Disse acreditar que 2.100 km de ramais não serão resolvidos em apenas 1 ano, mas que vê muita vontade no prefeito de trabalhar e que apesar dos contratempos que surgem em todas as áreas, é só questão de tempo para Epitaciolândia viver uma nova era.

Vereador José Maria (PSL), Fez menção a fala do vereador Messias sobre as ruas da cidade que se encontram em péssimo estado, em especial as ruas Ana de Souza Lira e Assis Brasil que sempre é mencionada em todas as sessões mas nunca é solucionado seus problemas; Pediu à população que não confunda a função dos poderes, pois nas redes sociais tem acompanhado e respondido as cobranças de internautas aos vereadores para ações que são exclusivas do executivo; Explicou a situação da retirada das máquinas do ramal da Alemanha e agradeceu ao vereador nego por explanar sobre a situação dos ramais.; Falou sobre a situação da iluminação da pontes metálica que liga Brasileia a Epitaciolândia, e que mesmo sendo algo reportado ao Denit ou Deracre, as prefeituras das duas cidades podem fazer algo para ajeitar essa situação e beneficiar a população; Fez um convite aos demais vereadores para se juntarem a ele e fazer uma visita ao Denit para falar sobre a situação da ladeira da Avenida Amazonas próxima a Ronsy onde uma grande depressão, pode causar acidentes a condutores de veículos e indicando erosão e que em um futuro próximo pode vir isolar toda aquela região; Parabenizou aos esportistas do bairro José Hassem que representaram no campeonato deste final de semana. Onde dos oito times que estava na fase final, cinco times eram do Bairro José Hassem, incluindo um time feminino e parabenizou todas as equipes e mencionou sua felicidade em participar como jogador capitão da máster e sendo campeão deste evento!

Rubens Rodrigues (PSD), iniciou sua fala já deixando claro a falta da necessidade de parabenizar a gestão pois o que faz é apenas cumprir o que é sua obrigação e que eles estão sendo pagos para isso; Mencionou a situação de abandono da cidade onde existem atoleiros dentro da cidade como é o caso da Rua Sena Madureira; relatou a situação de algumas ruas que podem apartar como o caso da Rua Assis Brasil e Cruzeiro do Sul; Parabenizou os trabalhos na quadra do bairro José Hassem que após sua cobrança que se em oito dias nada fosse feito as providencias seriam através de vídeo; Convidou o vereador Nego, prefeito e sua equipe a irem perguntas nos bairros da cidade se as pessoas que estão a mercê nos bairros estão satisfeitos com o trabalho da gestão; Disse que a sua preocupação em relação aos gastos da prefeitura é ver ações voltadas para melhorias da qualidade de vida para a população e que diante de suas cobranças o próprio prefeito reconheceu e inclusive trocou um secretário que não estava fazendo trabalhos de qualidade em ramais onerando em dobro os gastos públicos; Lamentou a falta de resposta do poder executivo quanto aos pedidos das 22 ruas licitadas e ao que veem é as ruas sendo tapadas com cimento e pois daqui alguns meses vai estar tudo do mesmo jeito e mais gastos serão feitos para reparar; Mencionou a conferência realizada sobre a saúde mental no município e comentou a falta de convites e divulgação, parecendo que gestão continua levando as coisas para o lado pessoal, sem diálogo entre os poderes; Falou que forma de gerir a saúde do município sai mais caro do que se contratassem todos os profissionais necessários para atender a população aqui mesmo na cidade; Comentou sobre a Rua Ana de Souza Lira que em meados de 2019, o então governador Gladson Cameli pediu para que um Secretário de governo viesse ao município para fazer um projeto que atendesse a realidade do Bairro Liberdade mas o projeto ficou apenas na conversa; Disse que como o prefeito não faz questão de se reportar a Câmara, a única ferramenta que encontraram de colocar a população a par é através das redes sociais; Parabenizou edição do campeonato de futebol de Epitaciolândia 2021, que mesmo diante das tantas críticas há de se reconhecer a valorização do esporte local; E finalizou dizendo que todas as pautas e discursos trazidos para a Câmara são a expressão do sentimento que a população como é o caso de uma moradora do km 14 que o procurou para mostrar em vídeo a triste realidade do ramal após a chuva; pediu para trocar uma bueira próxima ao senhor Bigode que está entupida.

