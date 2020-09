Câmara Municipal Brasileia completa 57 anos no município

Por Fernando Oliveira

A Câmara de Brasileia foi fundada em 11 de Setembro de 1963 no salão paroquial da Paroquia da Paróquia Nossa Senhora das Dores com a presença de várias autoridades onde reuniu-se a época em solenidade de diplomação e posse dos eleitos vereadores para sua primeira legislatura em 14 de Setembro de 1963 a 31 de Dezembro de 1966.

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal aconteceu com 7 vereadores no dia 7 de outubro do ano de 1963 onde foi presidida pelo primeiro vereador presidente Manoel Rodrigues Viana filho.

Deste 2013 passou a contar com 11 vereadores no parlamento municipal.

Após funcionar em vários lugares em Agosto de 2001 a prefeitura de Brasileia fez a doação do antigo prédio onde funcionava o executivo municipal para ser a sede do Poder Legislativo do município onde funciona até hoje.

Conhecida por ser a Casa do Povo e a porta voz da comunidade está na sua 14° Legislatura tendo como atual presidente Rogério Pontes-PROS.

