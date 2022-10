Câmara municipal de Epitaciolândia realiza 31ª sessão ordinária de 2022

Chiquinho Chaves

Na manhã desta segunda-feira 10 de outubro, a câmara municipal de Epitaciolândia realizou a 31ª sessão ordinária de 2022 com a presença d todos os vereadores

Acompanhe a seguir o que disseram os vereadores em uso a tribuna no grande expediente:

O vereador Rubens Rodrigues do PSD iniciou agradecendo a Deus por mais uma sessão, a plateia presente e todos que acompanham a sessão via redes sociais; Fez pedido de providencias voltado para o ramal Tranzual em toda sua extensão que encontra-se bastante dificultoso para transito de veículos e que seja enlanguescido o citado ramal; Pediu para que a prefeitura faça melhorias na ladeira do ramal da professora Celigênia no km 16; Falou sobre a situação do ramal do porvir e ramal do Mocó, para que seja feito as melhorias desses ramais pois os moradores almejam pela chegada do programa Luz Para Todos, e que em campanha eleitoral foi prometida essas benfeitorias; reiterou pedido para que seja melhorada a entrada da Rua 25 de dezembro no bairro José Hassem que encontra-se bastante comprometida pela quantidade de buracos na ladeira e faça troca de alguma tábuas da ponte; Pediu que seja tomada as providencias quanto a uma cratera que está sendo formada na rua 25 de dezembro; Ainda no citado bairro, pediu que seja feita melhoria na rua José Rebouças; Disse ser vergonhoso para a prefeitura ter que os moradores fazerem paliativo com concreto e que melhorou bastante, a exemplo do que aconteceu na rua próxima a lubri pneus; Lembrou que a atual gestão recebeu da gestão passada recursos de mais de 4 milhões de reais para recuperação de 22 ruas e até agora não fez nada em dois anos de mandato a não ser os itinerantes; Pediu melhorias para rua Fontenele de Castro, trecho da mangueira do Depasa até a escola Belo Porvir, principalmente o trecho da ponte até a escola onde há muita trafegabilidade de veículos e pedestres; Lembrou que o prefeito anda nas ruas anunciando inverdades dizendo que os vereadores tem travado a prefeitura, no entendeu do vereador, a lamentação do prefeito é por que acabou as farras de diárias e festas com recursos públicos e que sua proposta aos demais vereadores é zerar o orçamento como recomenda o Tribunal de Contas do Estado; Finalizou pedindo para que o prefeito seja convidado à casa do povo dia 24 de outubro de 2022 para prestar esclarecimentos aos vereadores.

O vereador José Maria do União Brasil, iniciou cumprimentado a todos os presentes na sessão, bem como aqueles que acompanham nas mídias sociais; Abordou sobre a falta de respostas dos pedidos dos vereadores a muitos órgão públicos a exemplo de um pedido de sua autoria solicitando ao Detran em 16 de agosto de 2022, subscrito pelos vereadores Messias Lopes e Rubens Rodrigues, acerca das inúmeras reclamações de multas efetuadas a condutores sem nem abordar ou ao menos informar o motivo da multa, para o vereador a representante do Detran precisa explicar os motivos de tais punições e se foi reativado os serviços de radares ou pardais nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia e onde estão instalados e em dois meses não houve nenhuma resposta mostrando o desrespeito à casa do povo; Falou sobre pedido de informação destinado a prefeitura de Epitaciolândia quanto a reforma da escola Cosma de Azevedo Marques que foi respostado com palavras vagas fugindo do teor dos questionamentos onde até as fotos de momento para retratar o estado de reforma, são imagens do prédio onde está instalada a escola atualmente, e que a gestão fala em falta de recursos mas realiza gastos aos cofres públicos com alugueis; ironiza que o relatório da escola em questão é tão displicente que não informa a empresa responsável pela obra e valor da reforma conforme solicitado e anuncia termino da obra para dia 20 de junho, só não menciona de qual ano; Lembrou que o oficio pedindo informações sobre a recuperação da cratera da rua Ayrton Senna que foi obtido resposta satisfatória; Zé Maria se reportou sobre a infraestrutura da cidade, onde segundo o vereador há uma situação que a população precisa se atentar pois os vereadores não estão se posicionando contra as obras que acontecerem, mas quanto a falta de lógica da gestão que deixou de fazer os trabalhos no período de verão para iniciar as melhorias no começo do inverno e atabalhoadamente prejudicando os moradores a exemplo da rua Ana de Souza Lira onde uma moradora teve até o muro destruído com barro colocado nas ruas e de encontro veio uma forte chuva.

O vereador José Antônio – Nego do Progressista, iniciou saudando os presentes e quem acompanha via redes sociais; Falou sobre o ramal Tranzual dizendo que esse ramal já consta no planejamento da secretaria e os moradores já sabem desse planejamento, contudo disse que a largura do ramal tem sido um problema haja vista que, o mesmo morador que reclama da largura do ramal é o mesmo que não tem coragem de tirar sua cerca para que a secretaria faça um trabalho de qualidade principalmente nos pontos críticos; Sobre a situação do ramal do Mocó, o vereador disse que as maquinas ainda estão na Filipinas e vão chegar até o citado ramal; falou que desconhece em todas as comunidades esse comentário de que o prefeito fala mal dos vereadores ou bota a culpa nos mesmos, da mesma forma que não escuta por ai os comentários de que os vereadores falam mal do prefeito e acredita que se alguém fala isso, são pessoas que propagam o mal; Falou sobre o ramal do Abraão onde foi começado um piçarramento e infelizmente parou os trabalhos em decorrência das chuvas atrasando a ida do maquinário para o ramal do porvir, tranzual e restante do ramal Matogrosso e Chora Menino; Disse que estiveram no final de semana no ramal do km 07 fazendo melhorias em muitos locais onde causou problemas após os serviços feitos pela equipe do governo; Tratou sobre a rua Ana de Souza Lira onde segundo o vereador não se pode culpar nem a chuva, nem a secretaria de obras pelo ocorrido com as famílias e que a prefeitura não pode estar dando desculpas de que não vai fazer recuperação de ruas ou ramais devido as chuvas, pois a secretaria de obras tem trabalhado independente das chuvas ou de verão pois conta com maquinário reduzido e que a tubulação na rua Ana de Souza Lira era um anseio da comunidade; Pediu que a moradora que teve o muro destruído fosse até a secretaria de obras e relatasse as percas materiais obtidas para que a secretaria garanta o ressarcimento da mesma; Disse que os trabalhos acontecendo no período chuvoso vai permitir que a prefeitura veja onde os problemas poderão acontecer; Disse que o maquinário está no ramal do 14 e puxando madeira para recuperação da ponte do ramal dos Borges e ponte do Igarapé Palmeiras para logo em seguida recuperar os pontos críticos do ramal do porvir; Relatou que estiveram do ramal do Guajará fazendo a recuperação provisória da ponte do Ína em parceria com a comunidade que está serrando madeira para a construção da nova ponte; Finalizou abordando que a prefeitura tem auxiliado na limpeza dos lugares onde o temporal deixou prejuízos bem como no cemitério municipal onde arvores foram arrancadas e túmulos danificados.

O vereador Messias Lopes do PT, falou sobre a estrutura física que se encontra a cidade de Epitaciolândia e lamenta que pelo andar da carruagem os moradores do município vão passar natal e ano novo em situação lastimável com ruas intrafegáveis e destruídas pelo que se ver pela falta de ação do poder executivo principalmente nos bairros: Liberdade, José Hassem, Vila Vitória, Satel, Aeroporto, Beira Rio e todos que estão isolados; Disse que até hoje a prefeitura de Epitaciolândia não conseguiu manter a limpeza da cidade, e que espera que o prefeito possa fazer alguma coisa ano que vem no município; Disse que recebeu muitas denúncias de que mesmo as máquinas que estavam no km 14 os alunos tiveram que empurrar ônibus escolar, colocando em riscos as suas vidas para tentar subir uma ladeira na localidade que não tem piçarra, uma vez que os trabalhos são feitos sem piçarramento, não só nesse, mas em todos os ramais; Reivindicou que a prefeitura faça melhorias do trecho no Guajará próximo ao Zezinho Cassiano e ao Severino onde a ladeira está intrafegável e os moradores cobram um paliativo urgente; Pediu melhorias no trecho que dá acesso da Laranjeira para a Alemanha, um ramal de aproximadamente dois quilômetros que facilita a vida daquelas comunidades; Messias finaliza reforçando pedido de melhorias no ramal Tranzual, São José I e II como forma de dar dignidade aos nossos produtores rurais.

