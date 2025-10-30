Câmara Municipal realiza Sessão com grandes indicações de melhorias à comunidade

Presidente Marquinho Tibúrcio(PP):

Solicitou à Secretaria de Obras a melhoria do Ramal 18, que liga o km 18 ao km 26.

Expressou apoio e associou-se ao pedido do Vereador Zemar para a instalação de um novo cemitério municipal.

Vereador Beto Dantas(PT):

Indicação de limpeza, tapa-buracos e construção de uma nova ponte no Ramal da Pedreira, km 59, pois a antiga caiu.

Homenageou servidores públicos, incluindo Ivana Cristina, Jirlene Salvatierra, Dolores e Leda Santiago.

Convidou a todos para o lançamento do livro da professora Ivana Cristina em 31 de outubro.

Vereador Almir Andrade(PP):

Reiterou o pedido de iluminação pública na Rua Joselita Martins (necessita de quatro postes).

Solicitou melhorias (tapa-buracos e colocação de tampa em esgoto aberto) na Rua da Maçonaria, no bairro Francisco José Moreira.

Reivindicou iluminação na entrada do Ramal do Polo, próximo à usina de asfalto.

Vereador Djahilson Américo(REPUBLICANOS):

Fez uma homenagem geral a todos os servidores públicos de Brasiléia, estaduais e federais.

Vereador Careca Gadelha(PSD):

Apresentou um Projeto de Lei para o reconhecimento da “Associação de Cultura, Juventude que Dança” como utilidade pública.

Apresentou um Projeto de Lei para a valorização de grupos culturais locais, como “Clique da Fronteira”, “Expresse Arte”, “Axé Capoeira”, “Juventude que Dança” e “Território Cultural Amigos do Bem de Borocongó”.

Vereador Zemar Jeronimo(PL):

Ratificou o pedido urgente de recuperação dos Ramais do Porto Carlos (km 67) e do Ramal 17.

Fez uma nova indicação para recuperação de pontos críticos e da ponte no Ramal do Cajueiro, km 84, que já apresentou problemas com transporte escolar.

Pediu à Secretaria Municipal de Educação a instalação de câmeras em todas as escolas e creches municipais (associando-se a um pedido anterior do vereador Alessandro Jorge).

Fez um apelo urgente ao prefeito para a instalação de um novo cemitério municipal, pois o atual não tem mais espaço (associando-se a um pedido anterior do Presidente Marquinhos).

Vereador Alessandro Jorge(UB):

Solicitou ao DETRAN de Brasiléia uma campanha de conscientização e orientação sobre a nova placa de contramão na Rua José Maria, antes da aplicação de multas, para evitar acidentes.

Pediu à Secretaria de Obras que providencie o paliativo nos principais pontos críticos do Ramal do Jarinal, especialmente nas ladeiras, para melhorar a trafegabilidade.

Vereadora Lucélia Borges(PSB):

Pediu que as máquinas façam um paliativo nos pontos críticos do Ramal do Cajazeira, km 84, devido às chuvas e preocupação com o transporte escolar.

Alertou para uma grande erosão em uma parte asfaltada da Agrovila, km 26, solicitando providências da Secretaria de Obras e sinalização imediata.

Reiterou o pedido de instalação de quebra-molas em frente às escolas Valéria e Conci, na Agrovila, devido ao alto fluxo de alunos e acidentes anteriores.

Solicitou uma nova “Operação Limpeza” na Agrovila, para roçagem e recolhimento de entulhos.

