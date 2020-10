Caminhonete sofre problema após sair de revisão e derruba poste em Rio Branco

Uma caminhonete perdeu o controle e derrubou um poste de energia elétrica, na tarde desta sexta-feira (9), atrás do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC) do Exército Brasileiro, na Isaura Parente, em Rio Branco.

De acordo com informações da proprietária da caminhonete modelo de Amarok de cor cinza, um problema hidráulico fez a direção do veículo travar, fazendo com que a motorista perder o controle e atingir um poste de energia, que acabou caindo ao lado da caminhonete.



A proprietária o veículo disse ainda que tinha acabado de sair de uma revisão em uma concessionária. Após o acidente, a motorista não precisou de atendimento médico. Ele apenas com um corte na boca. O veículo foi recolhido por um guincho, para a residência da motorista.

A equipe de manutenção da Energisa compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, efetuando a troca do poste e toda a instalação da rede de energia e fiação telefônica.

