Carlinhos do Pelado se reúne com Gestão Integrada de Fronteira Internacional

Reforçando o compromisso com a segurança e a integração entre os órgãos públicos, o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, participou nessa sexta-feira, 27, da reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira Internacional.

O evento reuniu autoridades estaduais e federais, entre elas o secretário de Justiça e Segurança Pública, Cel.PM José Américo Gaia.

O encontro tem como missão fortalecer a cooperação entre instituições e discutir medidas concretas para o enfrentamento dos desafios de segurança pública na região de fronteira.