Carro bate em buraco e capota na Estrada do Pacífico após motorista perder o controle

Um carro modelo Fiat/Siena, placas da cidade de Brasiléia, capotou no km 21 da BR 317 (Estrada do Pacífico), após bater em um buraco. Segundo ainda está sendo apurado, o motorista teria sido socorrido por terceiros e levado ao hospital com ferimentos leves e está fora de perigo.

O motorista (não identificado), perdeu o controle e saiu da estrada ao ponto de capotar por algumas vezes ficando bastante destruído. A BR 317 vem sendo alvo de muitas reclamações devido os buracos que vem aparecendo nos últimos meses.

O motorista se deslocava do município vizinho de Assis Brasil para a Brasiléia, quando aconteceu o incidente. Segundo relatos, após sair da estrada, o veículo teria destruído placas de sinalização no capotamento, poderia ter tido um final pior se o motorista não tivesse de cinto de segurança.

Importante lembrar que a BR 317 que corta o Estado do Acre, é a principal ligação do Brasil com o Pacífico. O fluxo de veículos de vários portes e a falta de manutenção por parte do Dnit, vem colocando a vida dos turistas em risco.